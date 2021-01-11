Дэн Хукер – Майкл Чендлер. Прогноз букмекеров: американец дебютирует в UFC с поражения

Букмекеры ведут Хукера фаворитом, но не все с этим согласны.

Рано утром 24 января по московскому времени в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби состоится дебют бывшего чемпиона Bellator в легком весе Майкла Чендлера в UFC. Соперником американца станет 30-летний новозеландец Дэн Хукер, который сейчас занимает 6-е место в рейтинге легковесов.

По оценке букмекеров, фаворит предстоящего боя – Хукер. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.71, это примерно 54% вероятности. На успех Чендлера можно сделать ставку с коэффициентом 2.12 (44%). На ничейный исход предлагают коэффициент 50.00 (2%).

Анализ и прогноз боя Хукер – Чендлер (24.01.2021)

UFC объявила, что бой между Хукером и Чендлером пройдет в рамках турнира UFC 257 рано утром 24 января. Начало боя – не ранее 07:00 мск. На этом же вечере единоборств мы увидим поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье.

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Майкл Чендлер подписал контракт UFC во второй половине 2020 года, но пока не провел ни одного боя в этой организации. Что ж, пришло время дебюта. Соперник – Дэн Хукер, который занимает сейчас 6-е место в дивизионе легкого веса.

Чендлер почти всю карьеру провел в Bellator, на счету 34-летнего американца 21 победа и 5 поражений. Последний свой на сегодня бой он провел в августе 2020 года. Тогда Чендлер нокаутировал Бенсона Хендерсона. Ну а проигрывал Майкл в последний раз в мае 2019 года, его отправил в нокаут Патрисио Фрейре.

Американец опытный и сильный боец, он физически вынослив и обладает как хорошей ударной техникой, так и навыками борьбы. К примеру, бразильский боец Гилберт Бернс публично заявил, что видит в Майкле будущего чемпиона и готов вложиться в Чендлера.

«Собираюсь вложить все свои деньги в Чендлера. Люди будут удивлены им. Он очень хорош в борьбе, быстрые руки. Уверен, он станет чемпионом UFC.



Если Хабиб не вернется, то в легком дивизионе будет куча претендентов на пояс. Конор Макгрегор, Дастин Порье, Джастин Гейджи, Дэн Хукер, Чарльз Оливейра. Майкл победит их всех и станет чемпионом», – сказал Бернс.



Начинать Чендлеру предстоит с Дэна Хукера, который на 4 года моложе. У новозеландца 20 побед и 9 поражений в карьере. Свой последний бой он проиграл единогласным решением Дастину Порье в июне 2020 года. А вот до этого боя Дэн имел серию из 3 побед подряд. В частности, он оказался сильнее Пола Фелдера, Эла Яквинты и Джеймса Вика.

Хукер хорош в стойке, используя свои габариты, но при необходимости, может подключать и борьбу, у него синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Кроме того, стоит отметить мощные удары Хукера по ногам, здесь у него есть преимущество.

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На что ставить в этом поединке?

Вероятно, на то, что бой не будет полным. Хукер будет полагаться на свое преимущество в габаритах и постарается нокаутировать Чендлера, Майкл же постарается перевести бой в партер и там решить вопрос о победителе. На то, что поединок завершится досрочно, можно ставить с коэффициентом 1.62. Обратный исход аналитики оценили коэффициентом 2.05.

Если же говорить о раунде, в котором бой может завершиться, то эксперты считают, что наиболее вероятна ранняя победа одного из соперников. Сделать ставку на 1-й раунд можно с коэффициентом 3.30, за 4.50 можно поставить на 2-й, а на 3-й коэффициент уже 6.50.

Важно, что в поединке будет не 5, а 3 раунда. Длинный бой был бы куда более выгоден для Хукера. А вот на 3 раунда Чендлера, который исповедует куда более энергозатратный стиль, должно хватить. Хукер же будет ждать своего шанса, не зря на его победу нокаутом коэффициент 2.70, а на такой же исход на Чендлера уже 4.60.

Если же ставить на исход боя, то стоит рассмотреть ставку на Чендлера, которого букмекеры выставили андердогом. Да, у Майкла нет опыта боев в UFС, вероятно, будет какое-то волнение, но он слишком опытен, чтобы нервничать весь бой. Стилистически Чендлер неудобен для Хукера и если он сможет несколько раз перевести его в партер, то получит отличные шансы на победу. Задача американца на бой – пропускать как можно меньше ударов в стойке и переводить схватку в партер. Думаем, что это вполне может получиться.

А на кого в предстоящем поединке ставите вы? Оставляйте ваши прогнозы в комментариях!