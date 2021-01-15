«Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз: Малкин и Кросби отомстят Проворову за разгром

Накануне «Питтсбург» смотрелся неплохо, но проиграл со счётом 3:6. С такой обороной далеко не уедешь

16 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Филадельфии» в основное время можно с коэффициентом 2.48, успех «Питтсбурга» идёт за 2.48.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия» — «Питтсбург» 16 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Филадельфия» — «Питтсбург» 16 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз» (16.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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Каждая команда проведёт не по 82, а по 56 матчей. Участники разделены на четыре дивизиона, причём играть будут строго внутри них. Так лига рассчитывает снизить риски по распространению заболеваемости и избежать массового переноса игр. Даже первые два раунда Кубка Стэнли пройдут внутри дивизионов.

На третий игровой день запланированы сразу шесть игр. Большинство пар остались теми же, такое уж нынче время. На лёд «Уэллс Фарго-центра» снова выйдут «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз». Начало опять запланировано на 3:00 мск. Разумеется, зрителей на трибунах не будет.

Именно эти команды открыли регулярный чемпионат. Как и ожидалось, встреча выдалась результативной — аж девять шайб, причём в каждом периоде голы непременно забивались в обе стороны. Даже для НХЛ событие довольно редкое. Долгое время соперники шли вровень, но ближе к концовке «пингвины» посыпались.

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Хозяева за семь минут превратили 3:3 в 6:3. Удалений оказалось немного, зато реализация была в полном порядке. Шесть малых штрафов — три гола. Дважды отличились «лётчики», один раз лишнего использовали подопечные Майка Салливана. Евгений Малкин выглядел бледно, хотя по ходу тренировочного лагеря постоянно говорилось, что он находится в хорошей форме.

Букмекеры снова выставляют абсолютно равную линию, что вполне логично. Нельзя сказать, что накануне «Питтсбург» смотрелся хуже. Больше того — бросков нанесли заметно больше (34:25). Вот только Картер Харт несколько раз выручил партнёров, а Тристан Джерри мог взять как минимум парочку из шести шайб.

Сразу отметим, что «Пингвинз» не проигрывали «Филадельфии» в основное время два раза подряд почти четыре года. Лидеры гостей накануне дружно ушли в минус, надо исправляться. Снова ждём веселья. Мы бы выбирали между ИТБ 3 гола «Питтсбурга» за 2.06 и тоталом больше 5.5 шайбы за 1.73.

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«Флайерз» накануне достаточно пожарили в защите, всё же завершение карьеры Мэтта Нисканена не проходит даром. Быстрого изменения ситуации не ждём: оборонительные сочетания перетряхнули, время на налаживание взаимопонимания потребуется. Так что у Малкина с Кросби будет отличный шанс исправиться.

В то же время сами «пингвины» накануне допустили несколько натуральных провалов. Снова девять голов мы вряд ли увидим, всё же на дистанции процент реализации лишнего просядет. А вот рассчитывать на шесть-семь шайб вполне реально.

«Филадельфия» — «Питтсбург»: прогноз и ставка на матч НХЛ 16 января 2021 года

Букмекеры снова дают крепкий коэффициент на тотал больше 5.5 шайбы, хотя накануне команды забили девять голов. Оборона «Филадельфии» достаточно пожарила, нужно привыкать к жизни без Мэтта Нисканена. «Питтсбург» вообще допустил несколько полноценных провалов. При таких исходных данных шесть-семь шайб мы наверняка увидим. Опять берём верх.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.73.