«Автомобилист» — «Авангард». Прогноз: Илья Ковальчук не справится с Дацюком на Урале

17 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Авангард». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.27, успех «Автомобилиста» идёт за 2.72.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард» 17 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард» 17 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.06. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.0.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Авангард» Омск (17.01.2021)
Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, НХЛ наконец-то взяла старт. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.
На воскресенье, 17 января, запланированы аж восемь матчей. Два из них стартуют в 15:00 мск. В Екатеринбурге «Автомобилист» на стадионе «Уралец» сразится с «Авангардом». Вывеска крепкая, ведь соперники входят в топ-5 Восточной конференции и претендуют на преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина.
Омичи потерпели два поражения подряд — 3:5 от «Торпедо» с двумя пропущенными шайбами в большинстве и 1:3 от «Ак Барса». Строго говоря, теперь о борьбе за первое место в конференции можно забыть. Казанцы оторвались на 10 баллов, при двухочковой системе это очень много.
Придётся смотреть вниз, а там уже вовсю подпирает «Салават Юлаев». Уфимцы отстают всего на два очка, пусть и при одной «лишней» игре. Винить омичи могут только себя. В Татарстане быстро открыли счёт, после чего смотрелись хуже по всем статьям. Шимон Грубец держал партнёров в игре до середины третьего периода. Помощи не дождался.
И ещё один важный момент — теперь на своём льду «ястребы» сыграют только 31 января. Пять ближайших поединков будут выездными. Календарь жуткий, а главное — соперники по большей части опасные. Вот и получается, что при таких исходных данных сохранить вторую строчку будет нелегко.
Впереди «Автомобилист», который к середине января набрал обороты. Три победы подряд, все — в основное время. Результативность скромная, зато в обороне полнейший порядок. 2:0 с «Йокеритом», 1:0 со «Спартаком» и 2:1 с минским «Динамо». Очень надёжное меньшинство (красно-белым даже забили в формате «4 на 5»), две хорошие игры от Владислава Гросса.
Подопечные Билла Питерса закрепились на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. 57 очков. У «Металлурга» столько же, у «Салавата» — 60. Впереди пять домашних игр с очень опасными оппонентами, по итогам которых многое прояснится. А ведь на своём льду уральцы хороши — всего пять поражений в основное время за 21 встречу.
И с «Авангардом» в родных стенах у них ладится. Семь побед и два поражения (одно из которых — по буллитам) в девяти последних случаях. График, правда, тоже плотный. Но считать «Автомобилист» аутсайдером, пожалуй, не стоит. На наш взгляд, игра пойдёт на три результата. Логично выбирать между П1 с нулевой форой за 2.12 и 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.91.
Омичи выглядят тяжеловато и слишком часто чудят в спецбригадах, былой лёгкости в их действиях не ощущается. Скорее всего, екатеринбуржцы затянут гостей в вязкий хоккей, где вполне могут добиться успеха.
«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 17 января 2021 года
«Авангард» потерпел два поражения подряд и лишился реальных шансов на первое место в конференции. А вот у «Автомобилиста» три победы кряду, за которые пропустили всего дважды. Меньшинство у уральцев выглядит замечательно. Омичи, напротив, повадились чудить в неравных составах. Кроме того, «Авто» набирал очки в восьми из девяти предыдущих домашних встреч с «ястребами». Возьмём 1Х через общий низ.
Ставка: «Автомобилист» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.91.
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