«Лестер» — «Саутгемптон». Прогноз: «МЮ», «Ливерпуль» и «Сити» получат подарок от Уолкотта

16 января состоится матч 19-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Саутгемптон». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «Саутгемптона» оценён экспертами в 5.15. А ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура АПЛ «Лестер» — «Саутгемптон» 16 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Саутгемптон» (16.01.2021)

Футбол в Англии не останавливается ни на мгновение. Едва получается находить время на кубковые игры, а ведь нужно ещё проводить перенесённые матчи Премьер-лиги. Из-за коронавируса случилось несколько переносов и изменений в календарях, но первенство продолжается.

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Программа 19-го тура чемпионата Англии откроется 16 января сразу пятью поединками. Среди прочих в субботу будут выяснять отношения «Лестер Сити» и «Саутгемптон». Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере.



«Лисы» на прошлой неделе играли в третьем раунде Кубка Англии. И выбили крепкого представителя Чемпионшипа «Сток Сити» (4:0), пройдя в следующую стадию турнира. Теперь им предстоит сразиться с «Брентфордом» в 1/16 финала.



В АПЛ у команды Брендана Роджерса тоже всё под контролем. За 17 сыгранных матчей успели набрать 32 балла и задержаться на четвёртой строчке в турнирной таблице. А это зона Лиги чемпионов. До лидирующего «Манчестер Юнайтед» не хватает всего четырёх пунктов, хотя конкурентов тут пруд пруди.

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«Саутгемптон» пока не принимал участие в розыгрыше Кубка страны, поскольку у соперника в третьем раунде «Шрусбери Таун» были проблемы с коронавирусом. Встречу 1/32 финала предварительно перенесли на 19 января, а потому «святые» получили дополнительное время на отдых.



Предыдущая игра завершилась триумфом — 1:0 над «Ливерпулем» в родных стенах. Победный гол уже на второй минуте встречи забил лидер команды Дэнни Ингс, вернувшийся в строй после травмы. Однако на этот раз помочь своей команде нападающий не сможет, поскольку сдал положительный тест на COVID-19.



Впрочем, подопечные Ральфа Хазенхюттля уже показали, что могут при необходимости обойтись и без англичанина. В турнирной таблице чемпионата Англии они продолжают держаться рядом с зоной еврокубков. За 17 матчей набрали 29 очков, до пятой строчки не хватает всего трёх пунктов.

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При этом «Саутгемптон», как и в прошлом сезоне, очень здорово играет на выезде. Очков, конечно, было набрано не так много, всего 13. Зато не проигрывает в гостях клуб уже семь туров кряду, добыв за это время три победы, скатав четыре ничьи и забив 12 мячей.



Букмекеры справедливо считают «Лестер» фаворитом, команда из одноименного города находится в хорошей форме. Однако доставить неприятности «святые» вполне могут. На наш взгляд, стоит подумать над голами в обе стороны за рабочий коэффициент 1.82.



Дело тут в том, что в нынешнем сезоне «лисы» гораздо лучше играют в гостях, чем дома. За восемь домашних поединков в АПЛ они одержали всего три победы и пропустили целых 12 мячей. Шансы отличиться у гостей точно появятся.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Саутгемптон» 16 января 2021 года

«Лестер» справедливо считается фаворитом, нахождение в зоне Лиги чемпионов говорит само за себя. Однако шансов у «Саутгемптона» должно быть предостаточно. «Святые» хорошо играют в гостях, а у «лис» дома далеко не всегда получается выигрывать. Ждём голов в обе стороны. У «Саутгемптона» 12 голов в семи последних выездах.



Ставка: обе забьют за 1.82.