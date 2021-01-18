Лидер Серии А сыграет без двух ключевых футболистов, которые подхватили коронавирус.

«Арсенал» — «Ньюкасл», «Кальяри» — «Милан» и другие матчи 18 января: что смотреть сегодня

Многострадальный 2020 год остался позади, январь преодолел экватор. Выбор солидный, турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 18 января.

На что ставить в футболе 18 января

По традиции всё самое интересное состоялось в выходные, но понедельнику тоже кое-что досталось. В английской Премьер-лиге одной игрой завершится 19-й тур. «Арсенал» в Лондоне примет «Ньюкасл Юнайтед», начало — в 23:00 мск. 9 января соперники пересекались в Кубке Англии, «канониры» выиграли в дополнительное время.

«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз: Микель Артета и Обамеянг продолжат восхождение в АПЛ За шесть последних выездных игр с лондонцами «Ньюкасл» забил только один гол.

Ещё один поединок состоится в чемпионате Италии, тут заканчивается 18-й тур. «Милан» наведается к «Кальяри», начало — в 22:45. «Россонери» сохранили первое место в турнирной таблице и дождались возвращения Златана Ибрагимовича. Однако коронавирус подхватили Тео Эрнандес и Хакан Чалханоглу, а это весомые потери.



Две игры пройдут в чемпионате Турции, где закончится 19-й тур. Обе стартуют в 19:00. «Фенербахче» примет «Анкарагюджю», а «Касымпаша» встретится с «Эрзурумспором».



В Португалии завершится программа 14-го тура. Вывеска скромная — «Портимоненсе» против «Белененсеша» (23:15). Это битва прямых конкурентов по борьбе за выживание. У хозяев 11 очков и 16-е место, у гостей — 12 баллов и 14-я строчка.

«Кальяри» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович воодушевит лидера Серии А на подвиги Россонери остались без Чалханоглу и Тео, зато с выездами у них в этом сезоне полный порядок.

Также играют во второй Бундеслиге, итальянской Серии В, португальской Сегунде и втором дивизионе чемпионата Нидерландов. Продолжаются менее рейтинговые первенства — чемпионаты Кипра и Румынии.

Матчи по хоккею для ставок 18 января

В российском хоккее затишье, пройдут только два матча в ВХЛ. Зато ранняя игра состоится в НХЛ, хотя вывеска довольно скромная. В 20:00 мск начнут выяснять отношения «Детройт Ред Уингз» и «Коламбус Блю Джекетс». В 1:00 придёт время «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз».

На что ещё ставить 18 января

Сборная России сыграет с Южной Кореей в матче третьего тура чемпионата мира — 2021 по гандболу среди мужчин. Начало — в 17:30 мск. А в 20:00 Беларусь начнёт выяснять отношения со Словенией.



Две игры пройдут в Единой лиге ВТБ: «Автодор» против ЦСКА (18:00) и «Калев» против «Зенита» (20:00). Один матч состоится в Евролиге — «Црвена Звезда» навестит мадридский «Реал» (21:00). Есть и несколько ранних встреч в НБА, хотя вывески довольно скромные.

Самое интересное начнётся позже: в 3:30 «Бруклин Нетс» сойдётся с «Милуоки Бакс», а «Торонто Рэпторз» — с «Даллас Маверикс». В 6:00 на паркет выйдут «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».