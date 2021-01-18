«Спортинг» — «Порту». Прогноз: Пепе и Фелипе Андерсон не пустят «львов» в финал

19 января состоится полуфинальный матч Кубка португальской лиги «Спортинг» — «Порту». Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Спортинга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80. Успех «Порту» оценён букмекерами коэффициентом 2.88.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Спортинг» — «Порту» 19 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Кубка португальской лиги «Спортинг» — «Порту» 19 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.99, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.91. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.97.

Анализ и прогноз матча Кубка португальской лиги «Спортинг» — «Порту» (19.01.2021)

2021 год набирает обороты, добрались до второй половины января. АПЛ по традиции обошлась без пауз, остальные представители топ-5 европейских лиг получили небольшую паузу и набрали ход. Но жизнь кипит и за пределами самых популярных национальных чемпионатов.

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В чемпионате Португалии к концу подходит первый круг. Впереди полуфиналы Кубка португальской лиги, где будет топовая вывеска. 19 января сразятся «Спортинг» и «Порту», начало — в 22:45 мск. Деление на хозяев и гостей условное, поскольку играть предстоит на нейтральной территории.



Встреча пройдёт в Лейрии на стадионе «Магалайш Пессоа». Причём соперники провели в турнире всего по одной игре. В четвертьфинале «Порту» в концовке разобрался с крепким представителем элитного дивизиона «Пасуш де Феррейрой» (2:1), а «Спортинг» дожал клуб «Мафра» (2:0), середняка Сегунды.



В национальном первенстве «Бенфика» и «Порту» в последние годы доминировали, но на этот раз допустили несколько осечек в стартовых турах. Дальше набрали ход, да только «Спортинг» вообще не проигрывает. 11 побед и три ничьи в 14 турах, чистое первое место в Примейре в 36 очками.

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Календарь у «драконов» тяжёлый. На днях сражались с «Бенфикой» (1:1), причём заключительные 20 минут провели в меньшинстве. И вот теперь надо тут же выходить на «львов». Ладно хоть лидер в минувшем туре на своём поле не смог сломить сопротивление «Риу Аве» (1:1). Отставание осталось тем же — четыре очка.



Надо сказать, что столичный клуб в первой части сезон выжал максимум из преимущества в графике. «Спортинг» не сумел пробраться в групповую стадию Лиги Европы, проиграв австрийскому ЛАСК в квалификации со счётом 1:4. А вот «Порту» и «Бенфика» тратили силы на групповой этап еврокубков.



С декабря плотность календаря стала для всех одинаковой. Собственно, дальше преследователи восстановили темп и повадились штамповать победы. «Львы» берут своё прежде всего благодаря организованной обороне. Пропустили всего девять мячей. Конкуренты, для сравнения, 14 и 16 соответственно.

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В то же время говорить о преимуществе в уровне исполнителей не приходится. Состав у «драконов» никак не хуже. Отчасти это находит отражение в статистике очных встреч: три победы и четыре ничьи в семи последних случаях. Причём пару-тройку голов команды, как правило, соображают.



В общем, П2 с нулевой форой за 2.01 смотрится нормально. «Порту» будет крайне мотивирован: догнать «Спортинг» в чемпионате не выходит, а вот выбить его из Кубка лиги будет приятно. Кроме того, неудача вполне может лишить лиссабонцев уверенности. Альтернатива — Х2 + тотал больше 1.5 мяча за 1.90.

Прогноз и ставки на матч Кубка португальской лиги «Спортинг» — «Порту» 19 января 2021 года

«Спортинг» вылетел в квалификации Лиги Европы, в результате чего получил свободный график и очков в чемпионате Португалии почти не терял. Он до сих пор занимает первое место с отрывом в четыре балла, но Кубок лиги — совсем другая история. «Порту» не проигрывает «львам» на протяжении семи очных встреч, а заодно получает возможность лишить лидера уверенности. По уровню состава «драконы» точно не хуже.

Ставка: победа «Порту» с нулевой форой за 2.01.