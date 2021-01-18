«Алавес» — «Севилья». Прогноз: Лопетеги и Ракитич вернутся в зону Лиги чемпионов

19 января состоится матч 19-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Севилья». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Алавеса» оценён экспертами в 6.00. А ставки на ничью принимаются за 3.78.

Букмекерские коэффициенты на матч Примеры «Алавес» — «Севилья» 19 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Алавес» — «Севилья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Севилья» (19.01.2021)

Январь 2021 года в самом разгаре, многие топовые европейские чемпионаты подобрались ко второму кругу сезона. В Испании многие клубы уже сыграли в 1/16 финала Кубка Короля и теперь возвращаются к Примере. Несмотря на переносы и изменения в календаре, там стартует 19-й тур.

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Программа откроется 19 января тремя поединками. В самом позднем из них скромный «Алавес» примет «Севилью», которая входит в шестёрку лучших первенства. Встреча стартует в 23:30 мск и пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в Витории.



16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и всего лишь одна победа за семь предыдущих туров стали веским поводом для отставки Пабло Мачина. Пост главного тренера «славных» занял работавший там ранее Фернандес Абелардо. Однако возвращение в команду получилось удручающим.



Первую игру под руководством нового наставника команда из Витории провалила. Она гостила в 1/16 финала Кубка Испании у представителя Сегунды «Альмерии» и проиграла со счётом 0:5. Отчасти сказалось удаление в составе гостей на 35-й минуте, хотя к тому моменту они уже уступали.

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«Алавес» переживает переходный период, главному тренеру наверняка потребуется время, чтобы интегрировать свои идеи в команду. На таком фоне рассчитывать на очки с таким крепким соперником будет очень непросто. Даже на своём поле. Ведь красно-белые исправно обыгрывают середняков и аутсайдеров.



Севильцы в последнее время выглядят весьма достойно. Выбили «Леганес» из 1/16 финала Кубка Короля (1:0), а в турнирной таблице чемпионата Испании забрались на шестую строчку. Более того, победа в предстоящем поединке может забросить их в зону Лиги чемпионов.



Несмотря на обидное поражение от лидера первенства мадридского «Атлетико» (0:2) в прошлом туре, команда Хулена Лопетеги находится в хорошей форме. За 11 предыдущих игр в Примере набежало всего лишь два поражения: от мадридского «Реала» и, собственно, «Атлетико». Но в обоих случаях красно-белые смотрелись как минимум не хуже.

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Любопытно также, что за эти 11 поединков «Севилья» одержала семь побед и пропустила только девять голов. «Алавес» имеет проблемы с результативностью, особенно на своём поле. В девяти домашних играх в чемпионате Испании клуб забил лишь семь раз.



При таких раскладах вполне можно подумать над лобовой победой гостей за коэффициент 1.75. Серьёзных потерь у команды Лопетеги нет, все лидеры на месте. Так что шансов у «славных», на наш взгляд, маловато.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Алавес» — «Севилья» 19 января 2021 года

«Алавес» переживает непростой период. Пришлось пойти на смену тренера, собраться и быстро выправить ситуацию едва ли получится. «Севилья» же набрала хороший ход, часто побеждает и мало пропускает. На наш взгляд, стоит подумать над лобовой победой гостей. Без разгрома, зато спокойно, на классе.



Ставка: победа «Севильи» за 1.75.