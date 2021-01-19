«Ювентус» — «Наполи». Прогноз: момент истины для Андреа Пирло. Трофей или отставка?

20 января состоится матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех «Наполи» оценён букмекерами коэффициентом 3.08. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Наполи» 20 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз матча Суперкубка Италии «Ювентус» — «Наполи» (20.01.2021)

Сезон в европейском футболе в самом разгаре, дошли до середины января. В Италии разобрались с 1/8 финала Кубка страны, первый круг вышел на финишную прямую. Пришло время Суперкубка Италии. Трофей 20 января разыграют «Ювентус» и «Наполи», начало — в 23:00 мск.

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Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей условное. Встреча состоится в Реджо-Нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре», где домашние матчи проводит «Сассуоло». Нас ждёт ремейк финала Кубка Италии сезона-2019/2020. Тогда основное время прошло без голов, а в серии пенальти неаполитанцы оказались точнее.



С тех пор соперники не пересекались. «Наполи» не явился на игру первого круга из-за коронавируса, за что получил техническое поражение и был наказан снятием одного очка. Подал апелляцию, которая оказалась удовлетворена. В результате поединок переиграют. Скорее всего, только в мае.



«Партенопейцы» также обращались по поводу переноса игры за Суперкубок Италии, но получили отказ. График действительно плотный, хотя у туринцев он ничуть не легче. Больше того — в минувшем туре подопечные Андреа Пирло отыграли даже на несколько часов позже. И явно затратили больше сил.

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Дело в том, что «Наполи» разбил «Фиорентину» со счётом 6:0, забив ещё четыре мяча до перерыва. Хотя подавляющего преимущества не имел. В первом тайме «фиалки» вообще смотрелись не хуже, однако разница в реализации оказалась колоссальной. Оставшееся время превратилось в формальность.



«Наполи» забрался на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 34 очками. «Милан» оторвался на девять пунктов, «Интер» — на шесть. А вот остальные идут плотной группой, так что борьба за зону Лиги чемпионов ожидается знатная. Команда идёт на серии из трёх побед — две в чемпионате, одна в Кубке.



А вот «Ювентус» находится на грани пропасти, ведь его финиш в топ-4 точно не устроит. Накануне подопечные Андреа Пирло проиграли «Интеру» со счётом 0:2, существенно осложнив борьбу за очередное скудетто. Семь очков до «нерадзурри», десять — до «россонери». Многовато даже с учётом поединка в запасе.

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Хуже всего даже не сам результат, а откровенно грустное качество футбола. Действующий чемпион действительно смотрелся заметно хуже «Интера» и вполне мог схватить разгром. Но и без того положение Пирло ухудшается. Сам специалист назвал прошедшую игру худшей для клуба под его руководством.



В случае поражения в Суперкубке Италии кресло под тренером зашатается с новой силой. Однако кадровые потери сохраняются — Сандро, Куадрадо и де Лигт сидят на карантине, Дибала травмирован. Без голландца защита заметно проседает, слишком уж часто ошибаются Бонуччи и Кьеллини.



С такими проблемами в обороне отыграть на ноль будет очень тяжело, благо что «Наполи» умеет прессинговать. Проверим классический тотал больше 2.5 мяча за 1.80. В четырёх из пяти предыдущих очных встреч даже доезжала ставка «обе забьют + ТБ 2.5 гола». Сейчас на неё дают 1.99, но линия позволяет перестраховаться.

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Логика простая — неаполитанцы на ходу, забивают часто и разнообразно. В обороне, впрочем, тоже многое позволяют сопернику. «Ювентус» ставит на контроль мяча, хотя без того же де Лигта качество хромает. То есть пара-тройка серьёзных ошибок при выходе со своей половины наверняка случится, прессинговать команда Гаттузо умеет. Ждём довольно бодрого футбола и чего-то в духе 2:1 или 2:2.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Наполи» 20 января 2021 года

«Ювентус» по-прежнему обходится без Сандро, Куадрадо и де Лигта. Нехватка голландца проявляется особенно остро, опытные Бонуччи и Кьеллини слишком часто ошибаются. «Наполи» обрёл уверенность и щедро забивает, хотя у своих ворот тоже много ошибаются. Если с реализацией всё будет нормально, три мяча мы тут наверняка увидим.



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.80.