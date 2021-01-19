«Аугсбург» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Нойер готовы убить интригу в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» отстаёт от мюнхенцев на четыре очка, все остальные — как минимум на семь.

20 января состоится матч 17-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» — «Бавария». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех «Аугсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 12.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Бавария» 20 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Аугсбург» — «Бавария» 20 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» — «Бавария» (20.01.2021)

Сезон в европейском футболе в самом разгаре, дошли до середины января. В Германии разобрались со вторым раундом национального кубка, пора возвращаться к Бундеслиге. Между тем, розыгрыш вплотную подобрался к концу первого круга. На носу 17-й тур, который завершится в среду пятью матчами.

«Лестер» — «Челси». Прогноз: 90 минут страданий Лэмпарда и Роджерса в атаке За последние три года «Лестер» и «Челси» забивали больше двух мячей лишь в одной очной встрече.

Четыре из них стартуют в 22:30 мск. «Аусгбург» на стадионе «WWK-Арена» сразится с «Баварией». Имя фаворита вопросов не вызывает, ведь соперники привычно находятся в разных половинах турнирной таблицы. Строго говоря, обе стороны выступают в соответствии с ожиданиями.



Хозяева знают себе цену: стабильно располагаются чуть ниже серединки, однако соблюдают безопасную дистанцию от зоны вылета. 19 очков в 16 поединках, чистое 11-е место в Бундеслиге. Отрыв от зоны вылета составляет аж 12 баллов, а от зоны стыков — семь. Более чем комфортное положение.



«Фуггеры» не отличаются стабильностью, зато исправно кусают зазевавшихся фаворитов. Скажем, в первом круге они обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0), а также скатали ничьи с «Вольфсбургом» (0:0) и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (1:1). Больше того — едва не дотерпели с «Байером» (1:3), там фаворит забил второй мяч только на 74-й минуте.

«Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз: Холанд, Санчо и Ройс оставят самое вкусное на концовку Подавляющее большинство голов в Бундеслиге дортмундцы забили во вторых таймах.

Вот только на своём поле «Аугсбург» не выигрывал с октября. Да и вообще по меркам чемпионата Германии забивает маловато — всего 17 мячей. Хуже только четыре команды, замыкающие турнирную таблицу. Зато в пяти предыдущих очных встречах с «Баварией» в родных стенах неизменно находили гол.



Собственно, мюнхенцы сейчас не столь мощны, как ещё пару месяцев назад. За половину января состоялось несколько осечек, включая обиднейший вылет из Кубка Германии. В воскресенье едва дожали средненький «Фрайбург» (2:1), забив победный гол на 74-й минуте. Впрочем, конкуренты тоже теряют очки, причём гораздо охотнее.



Потому первое место в чемпионате Германии сохраняется, да ещё и с запасом. Неподалёку находится только «РБ Лейпциг», у которого на четыре очка меньше. Остальные отстают как минимум на семь баллов, а это уже совсем серьёзно. Если так пойдёт дальше, к возобновлению Лиги чемпионов интрига может окончательно умереть.

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Собственно, можно не мудрить и взять «обе забьют» за 1.77. «Бавария» не играла на ноль с 9 декабря, когда разобралась с «Локомотивом» (2:0). С тех пор ставка на голы в обе стороны доезжала семь раз подряд. Вариант посмелее — Х2 + обе забьют за 1.91. Он заходил в пяти предыдущих поединках мюнхенцев в Аугсбурге.

Потому не будем мудрить. Свой гол хозяева наверняка подкараулят, защита у действующего чемпиона по-прежнему постоянно ошибается. В то же время разница в атакующем потенциале колоссальна. Ждём тут чего-то в духе 1:3 или 1:2, однако подстрахуемся на случай мирного исхода.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Аугсбург» — «Бавария» 20 января 2021 года

«Бавария» потеряла былой блеск и стабильно испытывает трудности, но остальные допускают осечки ещё чаще. Отрыв в турнирной таблице потихоньку увеличивается. В пяти последних выездах мюнхенцев в Аугсбург доезжала ставка Х2 + обе забьют, на которую дают почти двойку. Между прочим, команда Флика не играла на ноль аж с 9 декабря, когда разобралась с «Локомотивом».



Ставка: «Бавария» не проиграет + обе забьют за 1.91.