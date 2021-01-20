«Анахайм» — «Миннесота». Прогноз: Кирилл Капризов снова поставит Америку на уши

Новичок «Миннесоты» признан игроком недели в НХЛ. Теперь надо поквитаться с «Анахаймом».

21 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 5:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 2.24, успех «Анахайма» идёт за 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Анахайм» — «Миннесота» 21 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Анахайм» — «Миннесота» 21 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Анахайм Дакс» — «Миннесота Уайлд» (21.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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Первая неделя подходит к концу, кое-какие выводы потихоньку можно делать. На 21 января запланированы сразу пять игр. «Анахайм Дакс» на стадионе «Хонда-центр» сразится с «Миннесотой Уайлд», начало запланировано на 5:30 мск. Естественно, зрителей на трибунах не будет.

Старт сезона сложился для Кирилла Капризова выше всяких похвал. Российского нападающего признали лучшим игроком недели в НХЛ. Пожалуй, это скорее аванс, однако четыре очка в двух матчах (плюс победная шайба) действительно выглядят впечатляюще. Правда, развить успех не вышло. Проиграли именно «Анахайму».

Нельзя сказать, что смотрелись хуже. Скорее, даже наоборот. Создали «дикари» никак не меньше, вот только с реализацией не задалось. Джон Гибсон поймал кураж и отразил все 34 броска, оформив шат-аут. Главным разочарованием стало большинство — все пять попыток откатали вхолостую (0:1).

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Впрочем, «утки» при всех проблемах с составом и скромных амбициях знают себе цену. Они вдоволь попили кровушки у мощного «Вегаса». В первой игре вернулись с 0:2, но не дотерпели в третьем периоде (5:2). Сутки спустя вообще едва не победили. «Рыцари» спаслись за 82 секунды до сирены в формате «6 на 5», а в овертайме дожали оппонента (2:1).

В общем, подопечные Далласа Икинса — далеко не лучший вариант для улучшения статистических показателей. Шансы на плей-офф кажутся минимальными, но пропускать они будут не так много. Учитывая проблемы «Миннесоты» с центральными нападающими и большинством (до сих пор ни одной шайбы при численном преимуществе), игра наверняка пойдёт на три результата.

Собственно, в прошлом сезоне все три очные встречи выдались нервными. Две ушли в дополнительное время, в третьей состоялся гол в пустые ворота. Да и накануне овертайм маячил всерьёз. В общем, рассмотреть лобовую ничью за отличный коэффициент 4.33 определённо имеет смысл.

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Вариант попроще — Х2 через общий низ. Созидают соперники с трудом, да и история противостояния намекает. Лишь в одной из 11 предыдущих очных встреч забивалось больше шести голов. А ведь на Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы дают отличный коэффициент 2.13.

Капризов и Сутер наверняка проведут работу над ошибками под руководством тренерского штаба. Всё же четвёртая игра без голов в большинстве — это перебор. В то же время высокой результативности не ждём, что-то в духе 2:2 или 2:3 вполне вероятно.

«Анахайм» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 21 января 2021 года

Накануне «Анахайм» задушил «Миннесоту», выиграв со счётом 1:0. У «Уайлд» колоссальные проблемы с большинством — ни одной шайбы за три игры, хотя попыток имелось достаточно. Ждём, что гости проведут работу над ошибками и свои два-три гола найдут. Состав у них покрепче. Х2 через общий низ смотрится хорошо. Лишь в одной из 11 предыдущих очных встреч состоялось больше шести шайб.

Ставка: «Миннесота» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.13.