«Торонто» — «Эдмонтон». Прогноз: Илья Михеев и Джо Торнтон продолжат мучения Макдэвида

«Торонто» выиграл шесть из семи предыдущих очных встреч с «Эдмонтоном» на своём льду.

21 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Торонто» в основное время можно с коэффициентом 2.04, успех «Эдмонтона» идёт за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Торонто» — «Эдмонтон» 21 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Торонто» — «Эдмонтон» 21 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.43. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 9.90.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Эдмонтон Ойлерз» (21.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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Первая неделя подходит к концу, кое-какие выводы потихоньку можно делать. На 21 января запланированы сразу пять игр, самая ранняя из которых стартует в 3:00 мск. «Торонто Мэйпл Лифс» сразится на «Скотиабанк-арене» с «Эдмонтон Ойлерз». Разумеется, без зрителей на трибунах.

Старт сезона сложился для соперников прямо противоположным образом. Они провели по четыре поединка. У хозяев три победы при одном поражении, у гостей — три поражения при одной победе. От «нефтяников», конечно, ждут большего. Результат явно слабый, но гораздо больше разочаровывает качество хоккея.

Конор Макдэвид оформил хет-трик во второй игре с «Ванкувером», Леон Драйзайтль там же отметился четырьмя результативными передачами. На этом всё. В оставшееся время лидеров практически не было видно — зацепили по одной передаче. Учитывая неровный состав и полнейшую зависимость от канадца с немцем, это большая проблема.

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Механизм всё тот же, что и в прошлом году. У Конора с Леоном идёт игра — победа вполне вероятна. Но если лидеры пропадают, шансы становятся минимальными. Остальные выходят из тени по большим праздникам, а оборона и вратари откровенно не тянут. То есть по три-четыре шайбы «Эдмонтон» пропускает почти всегда.

Так и получилось. 3:5 от «Ванкувера» в первой встрече можно было списать на разовую оплошность, однако спаренные матчи с «Монреалем» обернулись кошмаром. За 120 минут забросили всего две шайбы, хотя «Канадиенс» сложно назвать образцом надёжности. Причём оба гола состоялись при разгромном счёте и ни на что не повлияли. 1:5 вместо 0:5, 1:3 вместо 0:3.

Тут надо бы добавить, что в семи предыдущих выездных играх с «Мэйпл Лифс» они оказались сильнее всего однажды. Было это в минувшем сезоне (6:4). «Листья», правда, успели проиграть скромнейшей «Оттаве» со счётом 3:5, но там Фредерик Андерсен запустил пять шайб с 24 бросков.

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Зато в трёх остальных случаях побеждали. Досталось «Монреалю» (5:4 ОТ), всё той же «Оттаве» (3:2) и «Виннипегу» (3:1). Как видно, свои три гола подопечные Шелдона Кифа находят исправно. Большинство пока просто смертоносное, а Митчелл Марнер и Джон Таварес успели набрать по шесть (3+3) очков.

Самый очевидный вариант — ИТБ 3 гола «Торонто», но на него дают скромный коэффициент 1.62. Придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между тоталом больше 6 шайб за 1.73 и комбинированной ставкой 1Х + тотал больше 5.5 гола за 2.17. «Эдмонтон» пока слишком нестабилен, так что шансы хозяев действительно выше.

«Торонто» — «Эдмонтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 21 января 2021 года

«Эдмонтон» провалил старт сезона, набрав всего два очка в четырёх матчах. «Торонто» тем временем забивает не меньше трёх шайб и выдаёт пугающую эффективность в большинстве. Кроме того, в шести из семи предыдущих очных встреч на своём льду «листья» брали верх. Возьмём 1Х + тотал больше 5.5 шайбы за 2.17.

Ставка: «Торонто» не проиграет + тотал больше 5.5 шайбы за 2.17.