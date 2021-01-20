«Лацио» — «Парма». Прогноз: Иммобиле и Милинкович-Савич сметут тонущих «крестоносцев»

21 января состоится матч ⅛ финала Кубка Италии «Лацио» — «Парма». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу римского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех гостей оценён экспертами в 6.30. А ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Лацио» — «Парма» 21 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Италии «Лацио» — «Парма» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз матча ⅛ финала Кубка Италии «Лацио» — «Парма» (21.01.2021)

«Лацио» предстоит сыграть первый матч Кубка Италии в этом сезоне — времени на раскачку нет, но такому клубу оно, как кажется, и не нужно. Разобранную «Парму» римский клуб должен обыгрывать уверенно. Мы предлагаем поставить на победу «Лацио» с форой (-1).

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Начать стоит с банальной выдержки из статистики личных встреч «Лацио» и «Пармы» — «орлы» неизменно обыгрывают жёлто-синих уже более семи лет. В последний раз «Парме» удалось взять очки аж в ноябре 2013 года (1:1). Последняя победа «крестоносцев» случилась и вовсе в 2012 году, когда разница в классе была не столь существенной.



Подтверждает серьёзные намерения римлян и текущая форма — в 2021 году «Лацио» не проигрывает вообще (три победы и одна ничья), тогда как «Парма», наоборот, не может победить аж с ноября прошлого года. Жуткая серия.



Из пяти последних поражений «Пармы» четыре оказались «сухими», тогда как «Лацио» стабильно отправляет в ворота соперников более одного мяча (в последних десяти матчах команды так было восемь раз). Это лишь подтверждает целесообразность ставки на победу «Лацио» с форой (-1).

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«Лацио», будучи амбициозной командой, явно жаждет снова испытать вкус победы в Кубке Италии, который они выигрывали в сезоне-2018/2019. Учитывая, что в Серии А им до призовых мест будет добраться крайне тяжело, национальный кубок по важности должен стоять для клуба в одном ряду с чемпионатом.



К тому же, подопечные Симоне Индзаги вернули стабильность — если в начале сезона их лихорадило, то сейчас не только стабильно обыгрывают команды из нижней части турнирной таблицы, но и берут важные очки в матчах с более серьёзными коллективами.



«Фактор Иммобиле» обязательно должен сыграть и в матче с «Пармой» — машина для забивания голов работает исправно и лишь однажды дала осечку в последних десяти матчах римлян. Чиро здоров, стабильно играет больше 80 минут. Он регулярно имеет и, что важно, реализовывает опасные моменты.

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С другой стороны атака «Пармы» находится в глубоком кризисе — два забитых мяча в семи проведённых встречах. Этот показатель более чем красноречиво демонстрирует шансы «Пармы» в атаке в предстоящей игре.



Ну и самое главное — 10 января «Парма» и «Лацио» встретились в Серии А. Подопечные Симоне Индзаги просто не заметили соперника, одержав выездную победу со счётом 2:0. Ждём ещё одного уверенного успеха фаворита.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Лацио» — «Парма» 21 января 2021 года

Практически все статистические исходные говорят о победе «Лацио». Тем более домашней. Нет никаких предпосылок даже для одного забитого мяча «Пармы», а это означает уверенную победу римлян на домашнем поле.



Ставка: победа «Лацио» с форой (-1) за 1.80.