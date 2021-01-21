ЦСКА — «Фенербахче». Прогноз: турки добавят бед российскому клубу в Евролиге

ЦСКА сохранил первое место в Евролиге, но «Фенербахче» идёт на серии из пяти побед.

22 января состоится матч 21-го тура Евролиги ЦСКА — «Фенербахче». Начало — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: поставить на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.40, успех «Фенербахче» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч Евролиги ЦСКА — «Фенербахче» 22 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Евролиги ЦСКА — «Фенербахче» 22 января будет результативным: тотал больше 158.5 очка идёт за 1.98, а тотал меньше 225.5 очка — за 2.01. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 17.00.

Анализ и прогноз матча Евролиги ЦСКА — «Фенербахче» (22.01.2021)

Баскетбольный сезон набрал обороты и вошёл в колею. Евролига к середине января преодолела экватор. Первый круг позади, команды провели по 18-20 матчей из 34 запланированных. Турнирная таблица устаканилась, уровень амбиций команд прояснился. Борьба за зону плей-офф ожидаемо получается жаркой.

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22 января в Москве ЦСКА сразится с «Фенербахче», начало — в 20:00 мск. Эмоциональный фон у российского клуба в последнее время негативный. Прежде всего стоит упомянуть о скором сносе УСК ЦСКА им А.Я. Гомельского, где «армейцы» принимают соперников в Единой лиге ВТБ. Новость стала ударом: за год до выселения провели капитальный ремонт, существенно улучшив «начинку» арены.

Результаты на фоне кадровых потерь тоже просели. 12-матчевая победная серия осталась в прошлом. Три предыдущих поединка закончились двумя поражениями. Оба — от испанских клубов. В гостях уступили «Басконии» (93:95), а на своём паркете не справились с «Барселоной» (75:88).

Между этими неудачами затесалась домашняя победа над «Жальгирисом» (83:73). Счёт не самый крупный, но вопросов не возникло. Подопечные Димитриса Итудиса стартовали с рывка 8:0, в оставшееся время удерживая литовский коллектив на дистанции в 5-10 очков. Так и закончили.

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Первое место в турнирной таблице Евролиги сохранили. 15 побед и 5 поражений. У «Барселоны» (14-6) и «Реала» (13-7) показатели чуть хуже. На неделе наведались в Саратов, где спокойно разобрались с «Автодором» (98:82) в рамках Единой лиги ВТБ. Играли фактически полуторным составом — девять исполнителей основы и Александр Шашков из дубля, который отбегал полторы минуты.

Майк Джеймс не сыграл из-за повреждения, полученного в матче с «Барселоной». Уилл Клайберн и Дэниел Хэкетт должны вернуться в ближайшее время, но точные сроки пока не называются. Всё это добавляет трудностей, прежде всего — в атаке. Ведь уровень сопротивления будет совсем иным.

«Фенербахче» очень долго запрягал, одно время находясь на дне Евролиги. Однако к концу 2020 года дела резко пошли на лад. Сейчас турецкий клуб идёт на серии из пяти побед. Больше 77 очков на указанном отрезке не пропускал. Пострадали «Олимпиакос» (84:77), АСВЕЛ (81:59), «Црвена Звезда» (73:71), «Баскония» (96:76) и «Панатинаикос» (100:74).

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Нужно учитывать два момента. Первый — уровень оппозиции довольно скромный. Громкие имена тут имеются, но все пять клубов на данный момент находятся за пределами зоны плей-офф. И второй — четыре игры из пяти состоялись на своём паркете. Единственный выезд — в Сербию — едва не обернулся поражением.

Даже после мощного отрезка подопечные Игора Кокошкова располагаются вне зоны плей-офф. Впрочем, всё очень близко: 10 побед и 10 поражений. У идущего седьмым «Анадолу Эфеса», например, 11-9. То есть сражаться турки будут до последнего, хотя с выездами в нынешнем сезоне у них не ладится.

Статистика очных встреч равна — по семь побед в обе стороны. За клуб из Стамбула выступает Нандо де Коло, защищавший цвета ЦСКА с 2014 по 2019 год. Шансы россиян действительно выше, но многое упирается в состояние лидеров. Если тот же Джеймс не будет готов на все сто, атака непременно просядет.

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«Фенербахче» действует в довольно медленном темпе, пропуская около 78 очков в среднем за игру. Показатель крепкий. С учётом подвешенного состояния лидеров хозяев, логично отталкиваться от скромной результативности. Мы бы выбирали между тоталом меньше 159.5 очка за 1.90 и ИТМ 83.5 очка ЦСКА за 1.85.

Красно-синие вполне способны прервать неудачный отрезок и добыть победу, но основной упор придётся сделать на оборону. Клуб из Стамбула под своим кольцом многого не позволит.

Ставки и прогноз на матч Евролиги ЦСКА — «Фенербахче» 22 января 2021 года

У ЦСКА проблемы с составом: Хэкетт и Клайберн близки к возвращению, с «Барселоной» повреждение получил Майк Джеймс. Всё это добавляет проблем в атаке. «Фенербахче» тем временем выдал пять побед подряд. Действует в невысоком темпе, умеет закрываться. Шансы «армейцев» выше, но ожидать от них дивной результативности мы бы не стали.

Ставка: ИТМ 83.5 очка ЦСКА за 1.85.