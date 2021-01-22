«Миннесота» — «Сан-Хосе». Прогноз: Кирилл Капризов выдаст ещё один шедевр в НХЛ

Российский новичок «Уайлд» набрал пять очков в четырёх матчах. То ли ещё будет.

23 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сан-Хосе Шаркс». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 2.07, успех «Сан-Хосе» идёт за 2.96.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Сан-Хосе» 23 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Миннесота» — «Сан-Хосе» 23 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол на первой минуте идёт за 11.00.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сан-Хосе Шаркс» (23.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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На 23 января запланированы сразу восемь игр, две из них стартуют в 4:00 мск. Отечественным любителям хоккея будет на что посмотреть. В Сент-Поле «Миннесота Уайлд» на льду «Эксел Энерджи-центр» сразится с «Сан-Хосе Шаркс». Разумеется, без зрителей на трибунах. И это первый домашний поединок «дикарей» в сезоне.

Все четыре предыдущие встречи провели на выезде. Результаты более чем приятные. Всякий раз доходило до нервной концовки, всё решалось на тоненького. В таких условиях три победы — это однозначный успех. Дважды разобрались с «Лос-Анджелес Кингз» с одинаковым счётом 4:3 ОТ.

Затем обменялись победами с «Анахаймом» — 0:1 и 3:2. Могли бы добиться большего, однако Джон Гибсон совершил шат-аут с 34 сейвами. Сутки спустя вернули должок. И наконец-то реализовали лишнего. Теперь у «Миннесоты» один гол в большинстве с 20 попыток. По-прежнему грустно, но надо же с чего-то начинать.

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К решающей шайбе вновь приложил руку Кирилл Капризов. Россиянин отдал результативную передачу, набрав пятое очко в сезоне. Действовал заметно, обострял. Мог забить сам, но попал в перекладину. 97-й номер стабильно получает 17-20 минут игрового времени и оставляет приятное впечатление.

«Сан-Хосе» тоже начал вполне неплохо — две победы и два поражения. Пока выигрывает строго по буллитам — 4:3 Б с «Аризоной» и 2:1 Б с «Сент-Луисом». А проигрывает в основное время и при внушительной результативности — 3:5 от «Койотс», 4:5 от «Блюз». Состав тут скромный, амбиции — тоже.

Зато спецбригады пока в полнейшем порядке. Отличные 27,8% реализации лишнего, да и меньшинство на уровне (86,7%). Оборона и вратари вызывают внушительные вопросы, так что проблемы «Уайлд» с центральными нападающими не должны стать роковыми. Шансы зацепиться за очки хорошие.

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При этом «дикари» в последнее время играют с «акулами» крайне неудачно — пять поражений в шести случаях, все в основное время. Больше того — трижды клуб из Сент-Пола вообще ничего не забивал. Так что от Капризова многое будет зависеть, без его озарений придётся туго. При желании можно рискнуть и проверить лобовую ничью за 4.60.

Соперники действительно близки по общему уровню, так что игра рискует пойти на три результата. Однако до овертаймов команды не могут добраться на протяжении семи встреч. Пожалуй, стоит попробовать поймать высокий коэффициент.

Альтернатива — «гол в первые 8 минут — нет» за 1.86. «Миннесота» действует в обороне довольно строго и раньше времени не раскрывается. Ждём закрытого дебюта.

«Миннесота» — «Сан-Хосе»: прогноз и ставка на матч НХЛ 23 января 2021 года

Соперники близки по общему уровню: составы далеко не самые мощные, но несколько интересных исполнителей имеются. «Миннесота» лучше стартовала и сыграет дома, однако в шести предыдущих очных встречах пять раз проиграла в основное время. Проверим лобовую ничью. Команды не уходят в овертайм на протяжении семи встреч. Попробуем поймать большой коэффициент.

Ставка: ничья за 4.60.