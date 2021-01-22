У ЦСКА шесть побед в семи матчах, а финны в 2021 году совсем не впечатляют

ЦСКА — «Йокерит». Прогноз: красно-синие сделают ещё один шаг к первому месту на Западе

23 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА Москва — «Йокерит». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.73, успех «Йокерита» идёт за 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Йокерит» 23 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Йокерит» 23 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.33. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Йокерит» Хельсинки (23.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, НХЛ наконец-то разобралась с форматом и взяла старт. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, февраль всё ближе. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

Макгрегор — Порье. Прогноз на бой UFC 257: шумный ирландец выйдет на реванш с Хабибом 19 из 22 своих побед Макгрегор одержал нокаутом. Проверяем коэффициент 6.40.

На субботу, 23 января, запланированы четыре матча. Правда, все они стартуют в 17:00 мск. В Москве ЦСКА сразится с «Йокеритом». Это центральная игра дня, ведь лучший клуб Западной конференции померяется силами с претендентом на топ-4, а это преимущество своей площадки в первом раунде Кубка Гагарина.

Правда, соперники находятся в разном состоянии. Красно-синие в порядке — шесть побед в семи последних случаях. «Локомотиву» проиграли по всем статьям (0:3), хотя там тренерский штаб поберёг добрую половину железных исполнителей основы, решив проверить в деле молодёжь.

Молодые хоккеисты продолжают получать шансы и в большинстве случаев ими пользуются. А главное — вернулась былая надёжность. В пяти из восьми предыдущих игр пропустили ровно по одной шайбе. График более чем плотный, четвёртый поединок за семь суток. Однако всё это при полном отсутствии перелётов, зато с ротацией состава.

«Питтсбург» — «Рейнджерс». Прогноз: Панарин, Бучневич и Шестёркин удивят Малкина «Пингвины» пропустили в четырёх матчах сезона 18 шайб, а с атакой у «Нью-Йорка» порядок.

Потому особых проблем со свежестью и движением возникнуть не должно. Пока домашняя серия проходит выше всяких похвал — аккуратные победы в основное время с разницей в одну-две шайбы. Пострадали СКА (3:1), «Спартак» (2:1) и «Амур» (3:2). Бросается в глаза, что подопечные Игоря Никитина действуют с запасом.

Накануне они первыми в Западной конференции гарантировали себе выход в плей-офф. Звучит смешно, но всё же вполне себе промежуточный успех. Должен произойти натуральный форс-мажор, чтобы первое место на Западе уплыло. На данный момент идущий вторым СКА отстаёт на девять очков при одной лишней игре. А ведь конец «регулярки» уже близко.

«Йокерит» в 2021 году заметно сдал. Две победы подряд не одерживал с декабря, а в четырёх предыдущих встречах потерпел три поражения. После отъезда пары хоккеистов в НХЛ просела результативность. 0:2 с «Автомобилистом», 2:3 ОТ с «Нефтехимиком», 1:4 с «Барысом». Обыграли только «Спартак» (3:1).

«Миннесота» — «Сан-Хосе». Прогноз: Кирилл Капризов выдаст ещё один шедевр в НХЛ Российский новичок «Уайлд» набрал пять очков в четырёх матчах. То ли ещё будет.

Финны осложнили себе борьбу за топ-4 в Западной конференции. Сейчас они располагаются на седьмой строчке с 53 баллами. По потерянным очкам идут вровень с московским «Динамо», которое находится на четвёртой позиции. Но это скорее мираж. По факту у них на восемь очков меньше при четырёх играх в запасе.

У «джокеров» было два лишних дня на восстановление и подготовку, но их шансы в Москве всё равно выглядят скромно. Отыграть на ноль с ЦСКА крайне тяжело, а возникшие проблемы оппонента в созидании красно-синие наверняка используют. В принципе, П1 за 1.73 смотрится вполне нормально.

Также можем предложить две альтернативы. Ставка посмелее — П1 + обе забьют за 2.04. «Йокерит» пробивал «армейцев» в пяти последних очных встречах, причём в четырёх случаях делал это как минимум дважды. И аккуратный вариант — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.65. Ждём тут чего-то в духе 3:1 или 3:2.

ЦСКА — «Йокерит»: прогноз и ставка на матч КХЛ 23 января 2021 года

ЦСКА добыл шесть побед в семи последних матчах, дорога к первому месту в конференции открыта. Тренерский штаб даёт шансы молодёжи, команда играет с запасом и штампует аккуратные победы с разницей в одну-две шайбы. А вот у «Йокерита» в 2021 году ничего не клеится. Результативность сильно просела, поражений всё больше. На своём льду шансы москвичей куда выше.

Ставка: ЦСКА победит + обе забьют за 2.04.