«Уиком» — «Тоттенхэм». Прогноз: лёгкая добыча для мудрого Жозе Моуринью и Гарета Бэйла

«Уиком» – аутсайдер Чемпионшипа, одержавший лишь три победы за 23 игры. Шансов у него не будет.

25 января состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Уиком Уондерерс» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры считают явным фаворитом гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех клуба из Хай-Уикома оценён экспертами в 12.00. А ставки на ничью принимаются за 6.80.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка Англии «Уиком» — «Тоттенхэм» 25 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч 1/16 финала Кубка Англии «Уиком Уондерерс» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.73. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.

Анализ и прогноз матча Кубка Англии «Уиком Уондерерс» — «Тоттенхэм» (25.01.2021)

Первый месяц 2021 года постепенно подбирается к закату, календарь не щадит никого. Английская Премьер-лига взяла небольшую паузу, клубы играют в Кубке Англии. 25 января «Уиком Уондерерс» примет лондонский «Тоттенхэм Хотспур», чтобы разыграть путёвку в 1/8 финала турнира.

«МЮ» — «Ливерпуль». Прогноз: хладнокровный Сульшер накажет Клоппа за постоянные жалобы Мерсисайдцы не забивают в чемпионате Англии больше семи часов, а у «МЮ» с защитой порядок.

«Уиком» является скромным представителем Чемпионшипа – второго по значимости дивизиона страны. В турнирной таблице первенства занимает последнее место, набрав всего лишь 15 очков. Есть пара игр в запасе, но до безопасной 21-й строчки не хватает ровно 10 пунктов.



В прошлой игре, которая состоялась ещё 9 января, сине-голубые выбили из третьего раунда Кубка Англии «Престон», выиграв со счётом 4:1. Однако за девять предыдущих поединков в Чемпионшипе получилось одержать всего одну победу и потерпеть шесть поражений.



«Тоттенхэм» в последнее время выглядит всё лучше. Клуб ни разу не проиграл за семь предыдущих поединков во всех турнирах, добыв за это время пять побед. В Кубке страны дошёл, собственно, до четвёртого раунда, а в Кубке лиги – вышел в финал. С Лигой Европы тоже порядок, уверенно пробились в плей-офф.

«Вашингтон» — «Баффало». Прогноз: нет Овечкина и Кузнецова — не беда. Холлу легче не будет В первой игре без российского десанта «столичные» выиграли по буллитам.

Что до АПЛ, там тоже всё возвращается в прежнее русло. Лондонцы поднялись на пятую строчку в таблице, сейчас в активе 33 балла и есть игра в запасе. Правда, отставание от лидирующего «МЮ» составляет семь пунктов, но шансы как минимум на попадание в Лигу чемпионов остаются неплохими.



В прошлом матче «шпоры» гостили у «Шеффилда» в чемпионате Англии и одержали уверенную победу со счётом 3:1. Всё случилось как обычно. Ударов гости нанесли не больше хозяев, но фирменная реализация не подвела. Очередной гол записал на свой счёт Гарри Кейн, а у Сона ещё одна голевая передача.



Разумеется, хитрый Жозе Моуринью перетасует стартовый состав, ведь на носу домашний поединок с прямым конкурентом «Ливерпулем» в АПЛ. Благо что скамейка у лондонцев достаточно глубокая и качественная. Из серьёзных потерь лишь Деле Алли, у которого травма. Да и то полузащитник в нынешнем сезоне выпал из основы.

«Шальке» — «Бавария». Прогноз: вечный чемпион Германии даже не вспотеет в Гельзенкирхене «Горняки» дома пропускают не так много, а баварцы выглядят скромнее, чем в начале сезона.

Зато Гарет Бэйл и Винисиус в порядке и, как ожидается, могут выйти с первых минут в кубковом матче. Последний, к слову, против скромного «Марина» (5:0) в прошлом раунде оформил хет-трик. А с учётом голов в групповом этапе Лиги Европы у него вовсе шесть забитых мячей.



На наш взгляд, ожидать сенсации в предстоящем поединке не стоит, «Уиком» выглядит крайне тускло в текущем сезоне. Проверим П2 с форой (-1.5) за коэффициент 1.72. Скорее всего, будет что-то вроде 2:0 или 3:1 в пользу гостей.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Уиком» — «Тоттенхэм» 25 января 2021

«Уиком Уондерерс» – скромный представитель Чемпионшипа, у которого в текущем сезоне мало что клеится. Перед важнейшей игрой с «Ливерпулем» в АПЛ Жозе Моуринью наверняка проведёт серьёзную ротацию, но вряд ли это помешает «Тоттенхэму» уверенно пройти в следующий раунда Кубка Англии. Слишком уж велика разница в уровне исполнителей.



Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 1.72.