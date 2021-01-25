В европейских топ-лигах затишье, самое время переключиться на хоккей и баскетбол.

Моуринью в Кубке Англии, «Спартак» — «Торпедо» и другие матчи: что смотреть сегодня

Многострадальный 2020 год остался позади, январь подходит к концу. Выбор солидный, турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 25 января.

На что ставить в футболе 25 января

По традиции всё самое интересное произошло в выходные, а понедельник — разгрузочный день. В Кубке Англии остался один матч 1/16 финала. «Тоттенхэм» Жозе Моуринью навестит скромнейший «Уиком Уондерерс», начало — 22:45 мск. Хозяева — аутсайдеры Чемпионшипа, 15 очков в 23 матчах и последнее место.

«Атлетик» — «Хетафе». Прогноз: баски потеряют бдительность после победы над «Барселоной» «Атлетик» на кураже, но из-за кубковых поединков будет меньше отдыхать. А ведь скамейка не самая внушительная.

Ещё одна игра состоится в испанской Примере, где завершится программа 20-го тура. «Атлетик» из Бильбао забрал Суперкубок Испании у мадридского «Реала» и «Барселоны», а теперь постарается развить успех. Соперник — «Хетафе». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.



Остальные топ-лиги взяли выходной. Впрочем, остаются матчи чемпионатов Португалии или Турции. Топ-клубы в деле: «Бенфика» сразится с «Насьоналом» (20:00), а «Порту» — с «Фаренсе» (23:15). «Фенербахче» сыграет с «Кайсериспором» (19:00).



Российские клубы продолжают готовиться к весенней части сезона. Контрольные матчи проведут «Уфа» и «Химки». Соперником клуба из Башкортостана станет «Црвена Звезда», подмосковный коллектив сразится с болгарской «Ардой».

«Йокерит» — «Авангард». Прогноз: Илья Ковальчук и Якупов накажут букмекеров за глупость В семи из восьми предыдущих очных встреч забивалось не больше четырёх голов.

Также можно поставить на менее рейтинговые первенства. Например, продолжают играть в чемпионатах Израиля, Кипра, Колумбии и Румынии. Плюс испанская Сегунда, итальянская Серия В и французская Лига 2.

Матчи по хоккею для ставок 25 января

В КХЛ состоятся четыре матча. Самый ранний начнётся в 19:10 мск в Беларуси: минское «Динамо» сразится с «Северсталью». Три оставшихся стартуют 20 минут спустя. «Витязь» померяется силами с «Кунулунь Ред Стар», «Авангард» наведается в Хельсинки к «Йокериту», а «Спартак» постарается прервать серию неудач и обыграть «Торпедо».

В НХЛ будет сыгран только один поединок. В 6:00 мск «Ванкувер Кэнакс» начнёт выяснять отношения с «Оттавой Сенаторз». Также можно поставить на ВХЛ и МХЛ.

На что ещё ставить 25 января

Тут выбора практически нет. Уже 26 января по московскому времени состоятся несколько матчей в НБА. Выделим битву «Бруклин Нетс» и «Майами Хит» (3:30) и визит Леброна Джеймса с «Лос-Анджелес Лейкерс» к своему бывшему клубу — «Кливленд Кавальерс» (4:00). «Даллас Маверикс» сразится с «Денвер Наггетс» (4:30) — Лука Дончич против Николы Йокича!



Кроме того, на мужском чемпионате мира по гандболу — 2021 продолжается третий тур группового этапа. Но сборная России сыграла со Швецией в воскресенье.