«Динамо» Минск — «Северсталь». Прогноз: Андрей Разин продлит удивительную серию в Беларуси

В девяти из 10 предыдущих очных встреч побеждал тот, кто играл на выезде.

25 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Северсталь». Начало встречи — в 19:10 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.34, успех «Северстали» идёт за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Северсталь» 25 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Минск — «Северсталь» 25 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.45. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Минск — «Северсталь» Череповец (25.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, НХЛ наконец-то разобралась с форматом и взяла старт. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, февраль всё ближе. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

«Атлетико» — «Валенсия». Прогноз: Денису Черышеву не по зубам Симеоне, Суарес и Облак Мадридцы одержали 13 побед в 14 предыдущих турах чемпионата Испании. Звучит угрожающе.

На понедельник, 25 января, запланированы четыре матча. Наиболее ранний стартует в 19:10 мск в Беларуси. Минское «Динамо» сразится с «Северсталью». Должно быть очень интересно. Во-первых, об особых отношения Андрея Разина с «зубрами» лишний раз говорить не надо. Во-вторых, речь о прямых конкурентах.

Соперники находятся в зоне плей-офф Западной конференции. На попадание в топ-4 не претендуют, «Локомотив» и московское «Динамо» ушли далеко. В то же время имеют от запас от «Витязя» и «Спартака», располагающихся на восьмом и девятых местах. У минчан на пять очков больше, у череповчан — на четыре.

Все три очные встречи в нынешнем сезоне выдались упорными и нервными. Дважды дело доходило до дополнительного времени. В октябре сильнее оказались «сталевары» (2:1 ОТ), в январе — «зубры» (2:1 Б). И ещё в одном случае состоялся гол в пустые ворота. В сентябре подопечные Крэйга Вудкрофта выиграли со счётом 4:1.

«Вашингтон» — «Баффало». Прогноз: нет Овечкина и Кузнецова — не беда. Холлу легче не будет В первой игре без российского десанта «столичные» выиграли по буллитам.

Команды находятся в сопоставимом состоянии. Хозяева потерпели три поражения подряд, после чего собрались с мыслями и выдали две победы. В гостях одолели «Северсталь» и ХК «Сочи» (3:2 ОТ). Очень вовремя, ведь конкуренты не дремлют. Впереди серия из четырёх домашних игр.

«Северсталь» по-прежнему удивительно стабильна. За весь сезон всего однажды осталась без очков в трёх матчах подряд. После неудачи с минчанами получила 2:4 в Уфе от «Салавата Юлаева». Отреагировала моментально — в гостях разнесла «Автомобилист» (6:3), а юный Никита Гуслистов оформил сверхбыстрый хет-трик.

Линия букмекеров кажется абсолютно логичной. Соперники близки по общему уровню — это видно как по турнирной таблице, так и по истории противостояния. Однако «Динамо» играет на своём льду, потому аналитики рассматривают их фаворитом. И вот тут начинается самое любопытное.

«МЮ» — «Ливерпуль». Прогноз: хладнокровный Сульшер накажет Клоппа за постоянные жалобы Мерсисайдцы не забивают в чемпионате Англии больше семи часов, а у «МЮ» с защитой порядок.

Дело в том, что в девяти из десяти последних очных встреч побеждал гостевой коллектив. А ещё в одном случае он уступил только по буллитам. Интереснейшая традиция, которую хочется проверить. На Х2 дают аккуратный коэффициент 1.59. Поднять его можно при помощи докупки тотала. Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы идёт за 2.23.

В 20 предыдущих поединках больше шести голов не забивалось. А тут принципиальный соперник, который ещё и стоит рядом в таблице. Это должно повысить концентрацию в обороне. Пять-шесть голов кажутся потолком.

«Динамо» Минск — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 января 2021 года

Битва прямых конкурентов: соперники входят в зону плей-офф Западной конференции, разница между ними составляет одно очко. При этом в девяти из десяти предыдущих очных встреч выигрывала гостевая команда. В оставшемся случае она проиграла по буллитам. Возьмём Х2 через общий низ, больше шести шайб в этом противостоянии забрасывалось ещё в Кубке Надежды.

Ставка: «Северсталь» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.23.