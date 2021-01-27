«Сибирь» — «Трактор». Прогноз: Кравцов, Калинин и Бывальцев испортят статистику Сятери

28 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Трактор». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.50, успех «Сибири» идёт за 2.54.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Трактор» 28 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Сибирь» — «Трактор» 28 января не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.02, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.86. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» Новосибирск — «Трактор» Челябинск (28.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Время собирать камни, до Кубка Гагарина остался месяц. Интриг осталось не так много: победители конференций фактически определены, имена неудачников известны. Борьба продолжается разве что за восьмую строчку Запада.

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На четверг, 28 января, запланировано пять матчей. В 15:30 мск в Новосибирске «Сибирь» начнёт выяснять отношения с «Трактором». Положение соперников сильно отличается: гости уверенно входят в зону плей-офф и стараются подняться как можно выше, а вот хозяева фактически доигрывают сезон.

Винить могут только себя. За весь регулярный чемпионат выдали, пожалуй, всего один по-настоящему крепкий отрезок — с конца октября по начало декабря. В остальное время выглядели крайне нестабильно, проигрывая даже откровенным аутсайдерам. Не попали с легионерами, не наладили большинство.

Шансы на плей-офф сохраняются, но скорее теоретические. Девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, 11 баллов отставания от «Барыса» и «Торпедо». При двухочковой системе это очень много, ведь осталось всего 10 поединков. У клуба из Казахстана к тому же две игры в запасе.

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Похоже, «снеговики» всё прекрасно понимают. И потому пробуют работать на перспективу. С капитанской нашивкой во вторник вышел Микаэль Руохомаа, а Николай Заварухин рассказал, что до конца сезона капитанами успеют побывать ещё несколько хоккеистов. В первом звене оказался 18-летний Дмитрий Овчинников, лучший бомбардир «Сибирских Снайперов».

Игра с «Нефтехимиком» получилась качельной: 3:0 превратились в 3:4, однако хозяева всё же переломили ситуацию и взяли верх (6:4). Теперь в Новосибирск пожалует «Трактор», который к концу января потихоньку возвращается в рабочую колею. Четыре победы в пяти последних встречах — это серьёзно.

Единственное поражение потерпели от «Авангарда», хотя едва не спаслись после кошмарного дебюта (2:3). Зато обыграли «Витязь» (2:1), «Локомотив» (4:0), «Салават Юлаев» (2:1 ОТ) и «Барыс» (3:2). Коллекция скальпов добротная, а главное — защита и вратари вышли на былой уровень эффективности.

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Турнирное положение удалось выправить. 59 очков в 49 поединках, пятая позиция на Востоке. «Автомобилист» уступает только по дополнительным показателям, «Барыс» и «Торпедо» тоже совсем рядом. Зато «Салават Юлаев» по потерянным очкам недалеко ушёл, так что ближайшие недели обещают получиться жаркими.

С одной стороны, нас ожидает битва низовых команд, которые не отличаются высокой результативностью и стараются плясать от печки. Больше того — лишь одна из восьми предыдущих очных встреч выдалась верховой. И всё же совсем скучно тут быть не должно. Из-за особого положения хозяев.

Собственно, хоккеисты после победы над «Нефтехимиком» рассказывали журналистам, что старались действовать нацеленнее на ворота и играть на публику. Это логично: сезон в любом случае потерян, а вот хоть как-то задобрить болельщиков не помешает. Потому четыре-пять шайб кажутся посильной планкой.

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Мы бы выбирали между классическим тоталом больше 4.5 гола за 2.02 и ИТБ 2 шайбы «Трактора» за 1.72. Ставка посмелее — Х2 + тотал больше 3.5 гола за 2.23. Челябинцы забивают не меньше двух раз на протяжении 15 встреч, а оборона «Сибири» сейчас далека от оптимального состояния. Ждём чего-то в духе 2:3 или 2:2. Очки гостям банально нужнее, да и с новосибирцами они в последние годы играют удачно.

«Сибирь» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 28 января 2021 года

«Сибирь» потеряла сезон: шансы на плей-офф микроскопические, команда пытается работать на перспективу. «Трактор» продолжает бороться за преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина. Букмекеры высокой результативности не ждут, хотя челябинцы забивают как минимум два гола на протяжении 15 встреч. Вот и возьмём ИТБ 2 шайбы гостей.

Ставка: ИТБ 2 гола «Трактора» за 1.72.