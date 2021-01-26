«Аталанта» — «Лацио». Прогноз: Алексей Миранчук сделает то, что не удалось «Зениту»

27 января состоится четвертьфинальный матч Кубка Италии «Аталанта» — «Лацио». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех гостей оценён экспертами в 3.98. А ставки на ничью принимаются за 4.18.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Лацио» 27 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Италии «Аталанта» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Лацио» (27.01.2021)

Матч 1/4 финала Кубка Италии свёл две сверхатакующие команды — «Аталанту» и «Лацио». Встреча обещает быть жаркой, ведь турнир выходит на финишную прямую и для обеих коллективов именно Кубок Италии является одним из немногих реальных шансов на трофей.

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Российским болельщикам встреча особенно интересна в виду присутствия в составе «Аталанты» Алексея Миранчука. Именно в кубковой встрече он наверняка появится на поле со стартовых минут и имеет все шансы улучшить статистику. В середине января россиянин дебютировал в кубке с забитым голом.



Имеет все шансы забить Алексей и в предстоящем поединке. Ведь именно матчи с участием «Аталанты» и «Лацио» в последние годы могут похвастать чуть ли не наибольшим количеством забитых мячей во всём итальянском футболе.



На протяжении полутора лет команды сыграли пять раз и в сумме наколотили друг другу 22 гола. То есть в среднем получается больше четырёх мячей за встречу. Цифры и вправду мощнейшие. Нельзя исключать очередную феерию и в ближайшую среду.

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Если смотреть по текущему сезону, «Аталанта» и «Лацио» являются достаточно равными командами. В турнирной таблице Серии А между ними всего два очка. В связи с этим небольшое преимущество благодаря фактору домашнего поля должна получить «Аталанта».



Игровые формы, в которых пребывают коллективы, также сопоставимы. У «Лацио» пять побед подряд во всех турнирах, тогда как «Аталанта» не проигрывает уже 13 матчей. Инъекцию уверенности команде Джан Пьеро Гасперини должен дать разгром «Милана» на «Сан-Сиро», который они учинили лидеру Серии А в минувшие выходные (3:0).



Это действительно большая победа для «Аталанты» — после неё домашний матч с «Лацио» может быть не так уж и страшен. Нельзя не отметить серьёзную потерю у римского клуба — в кубковой игре не сможет принять участие испанец Луис Альберто. Несмотря на то, что «Лацио» уже больше недели обходится без его помощи и успел дважды выиграть за этот период, именно Альберто часто выручал команду в «больших» матчах.

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Достаточно вспомнить дубль в ворота «Ромы» (3:0), гол с «Наполи» (2:0) и гол с «Миланом» (2:3). Встречу с «Аталантой» можно с уверенностью назвать «большой» по меркам Италии, а значит, римлянам будет не хватать своего диспетчера. В связи с этим шансы бергамасков на проход в следующий раунд смотрятся предпочтительнее.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Лацио» 27 января 2021 года

Соперники хороши в атаке, особенно когда заходит речь об очном противостоянии. В связи с этим предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мяча за 1.90. Альтернативой может стать чистая победа «Аталанты», ведь при прочих равных именно коллектив Джан Пьеро Гасперини выглядит увереннее. Отметим разгром «Милана» на «Сан-Сиро», лишь во второй раз в сезоне лидер турнирной таблицы Серии А пропустил трижды.



Ставка: тотал больше 3 гола за 1.90 или чистая победа «Аталанты» за 1.90.