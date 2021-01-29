«РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз: «Бавария» будет очень довольна

30 января состоится матч 19-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Байер». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «РБ Лейпциг» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех «Байера» оценён букмекерами коэффициентом 3.98. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Ред Булл Лейпциг» — «Байер» 30 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Байер» 30 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» — «Байер» (30.01.2021)

Сезон в европейском футболе перевалил через середину. Уровень амбиций очерчен, примерные перспективы участников понятны. В чемпионате Германии добрались до второго круга, на повестке дня 19-й тур. Он продолжится в субботу, 30 января, шестью матчами. Наиболее поздний стартует в 20:30 мск.

«Штутгарт» — «Майнц». Прогноз: обидчик «РБ Лейпциг» оторвётся от «Шальке» в Бундеслиге За восемь домашних игр в чемпионате Германии «швабы» ни разу не победили.

«РБ Лейпциг» на стадионе «Центральштадион» сразится с «Байером». И это центральная игра всего тура, ведь нас ожидает битва прямых конкурентов. Соперники не просто входят в зону Лиги чемпионов. На данный момент они возглавляют группу преследователей, уступая только «Баварии».



У хозяев дела складываются чуть лучше. 35 очков, чистое второе место в турнирной таблице. До мюнхенцев, правда, не хватает уже семи баллов, хотя шансы они давали и осечки допускали. А гости располагаются на третьей строчке. У них 32 очка, «Вольфсбург» опережают только по дополнительным показателям.



Надо сказать, обе команды в последнее время исправно ошибаются. У «быков» лишь одна победа в четырёх турах, с горем пополам дожали неуступчивый «Унион» (1:0). 2:2 с мощным «Вольфсбургом» — это ладно, 1:3 от проблемной дортмундской «Боруссии» тоже можно понять. Но неделю назад случился полноценный конфуз.

ЦСКА — «Бавария». Прогноз: мюнхенцы свяжут атаку чемпиона России в Москве Красно-синие сильнее, но отсутствие Майка Джеймса даёт шансы немцам.

РБЛ на выезде умудрился проиграть «Майнцу», который давно и упорно находится в зоне вылета (2:3). Пропустил три мяча к 50-й минуте (у хозяев залетело всё возможное), имел уйму времени на спасение. Однако остался с пустыми руками. Правда, для «Байера» январь складывается ещё печальнее.



Здесь вообще всего одна победа в шести недавних турах. Ладно хоть над прямым конкурентом, дортмундской «Боруссией» (2:1). Кроме того, была домашняя ничья со скромным «Вердером» (1:1). Всё остальное — сплошь поражения с разницей в один мяч. От «Баварии» (1:2), «Айнтрахта» (1:2), «Униона» (0:1) и «Вольфсбурга» (0:1).



Сразу заметим, что соперники не столь плохи, как может показаться по результатам. «Лейпциг» вообще считается одной из самых невезучих команд страны — много создаёт, регулярно испытывает проблемы с реализацией. «Аспириновые» также получили заметно меньше, чем заслуживали.

«Локомотив» — «Авангард». Прогноз: Ковальчук и Ландер обойдутся в Ярославле без подвигов Лишь в одной из десяти предыдущих очных встреч было забито больше пяти голов.

Словом, клубы стоят друг друга. Шансы РБЛ, пожалуй, чуть выше. Но давать на П1 ниже двойки — это чересчур. У «Байера» действительно непростой период, однако подопечные Юлиана Нагельсмана в последние недели не так много забивают. Плюс учтём статистику очных встреч. Там всё очень интересно.



Дело в том, что три предыдущих поединка завершились вничью. И счёт был одинаковым — строго по 1:1. Добавим сюда, что лучше «Байера» во всей Бундеслиге на выезде играет только «Бавария». Так что Х2 за 1.98 вполне можно проверять.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Байер» 30 января 2021 года

Соперники переживают непростой период: у «РБ Лейпциг» одна победа в четырёх последних турах, у «Байера» — одна в шести. Они всё ещё возглавляют группу преследования, но отставание от «Баварии» стало солидным. Букмекеры, пожалуй, переоценивают хозяев. Они сейчас не в том состоянии, чтобы считаться очевидным фаворитом. Да и три предыдущие очные встречи завершились вничью.



Ставка: «Байер» не проиграет за 1.98.