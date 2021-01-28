ЦСКА — «Бавария». Прогноз: мюнхенцы свяжут атаку чемпиона России в Москве

29 января состоится матч 23-го тура Евролиги ЦСКА — «Бавария». Начало — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: поставить на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.32, успех «Баварии» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 4.30.
Коэффициенты букмекеров на матч Евролиги ЦСКА — «Бавария» 29 января 2021 года
Букмекеры не уверены, что матч Евролиги ЦСКА — «Бавария» 29 января будет результативным: тотал больше 157.5 очка идёт за 2.00, а тотал меньше 157.5 очка — за 1.99. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 16.75.
Анализ и прогноз матча Евролиги ЦСКА Москва — «Бавария» Мюнхен (29.01.2021)
Баскетбольный сезон набрал обороты и вошёл в колею. Январь подходит к концу, Евролига уверенно преодолела экватор. Первый круг позади, команды провели по 20-22 матчей из 34 запланированных. Турнирная таблица устаканилась, уровень амбиций команд прояснился. Борьба за зону плей-офф ожидаемо получается жаркой.
На 29 января запланировано сразу пять встреч. В Москве ЦСКА сразится с «Баварией», начало — в 20:00 мск. Это однозначно центральная игра дня, поскольку соперники входят в зону плей-офф. Правда, прямыми конкурентами их назвать нельзя. Хозяева бьются за первую строчку, гости — за попадание в следующий раунд.
Российский клуб одержал 16 побед в 22 поединках и занимает второе место в турнирной таблице Евролиги. У «Барселоны» такой же показатель, но имеется преимущество по личным встречам. Неподалёку находятся «Олимпия», «Реал» и «Зенит», остальные заметно отстали. Вроде бы всё хорошо.
Однако начало года получается для красно-синих крайне неприятным. Дело даже не в результатах, хотя три поражения в пяти играх Евролиги за январь — это в самом деле много для претендента на первую строчку. Уступили «Басконии» (93:95), «Барселоне» (75:88) и «Фенербахче» (83:89).
Как оказалось, в ближайшее время придётся выселяться из УСК ЦСКА. И вдобавок ко всему вновь проявился сложный характер Майка Джеймса. Лидер Евролиги по результативности оказался выведен из состава, с «Альбой» в среду он не сыграл. Клуб не отпустил разыгрывающего в США на похороны дедушки. А недавно, по слухам, американец подрался на тренировке с Торнике Шенгелией.
Контракт может быть расторгнут со дня на день. По крайней мере накануне ЦСКА объявил, что окончательное решение примет в ближайшие дни, попутно дав разъяснения по ситуации с похоронами деда. Джеймс при всех своих проблемах и слабых сторонах остаётся одним из самых индивидуально мощных исполнителей в Европе, без него тягаться с «Барселоной» или «Реалом» будет совсем тяжело.
Впрочем, «Альбу» обыграли и так. Заднюю линию составили Хэкетт и Стрелниекс, дополнительные минуты получил 22-летний Александр Хоменко. Аутсайдер долго находился впереди, но в заключительной четверти всё же не выстоял. Торнике Шенгелия набрал 20 очков, Никола Милутинов оформил дабл-дабл (10 очков + 11 подборов).
Впереди другой немецкий клуб, «Бавария». Он явно покрепче. Состав довольно средненький, зато главный тренер Андреа Тринкьери своё дело знает. Мюнхенцы сохраняют положительный баланс — 13 побед и 9 поражений. Делят с «Жальгирисом» шестую строчку, хотя в спину дышат сразу несколько клубов.
Накануне с большим трудом забодали «Химки» (95:93), которые вышли фактически без больших игроков. Преимущество на щитах во второй половине и поймавший кураж Ник Уэйлер-Бэбб позволили добыть победу. На стороне красно-синих свой паркет, зато гости имели лишние сутки на восстановление и были избавлены от перелёта.
Планка тотала кажется завышенной. «Бавария» — это в первую очередь организованность и дисциплина. А самое главное, что без Майка Джеймса атакующий потенциал российского клуба заметно проседает. Шансы подопечных Димитриса Итудиса всё равно выше, но лёгкой прогулки тут быть не может.
Даже странно, что тотал меньше 159.5 очка можно взять за крепкий коэффициент 1.74. Альтернативные варианты — Ф2 (+8) за 1.99 и ИТМ 83.5 очка ЦСКА за 1.85. На наш взгляд, немцы затащат фаворита в вязкий баскетбол и вполне могут организовать нервную концовку.
Ставки и прогноз на матч Евролиги ЦСКА — «Бавария» 29 января 2021 года
Майк Джеймс отстранён от тренировок и матчей, а это лидер Евролиги по результативности. Без него ЦСКА с большим трудом дожал накануне аутсайдера «Альбу». А ведь «Бавария» посильнее будет. Кроме того, на стороне немцев лишний день на восстановление и отсутствие перелёта. Шансы красно-синих выше, но без напряжённой концовки вряд ли обойдётся.
Ставка: ИТМ 83.5 очка ЦСКА за 1.85.
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