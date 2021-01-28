ЦСКА — «Бавария». Прогноз: мюнхенцы свяжут атаку чемпиона России в Москве

29 января состоится матч 23-го тура Евролиги ЦСКА — «Бавария». Начало — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: поставить на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.32, успех «Баварии» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Евролиги ЦСКА — «Бавария» 29 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Евролиги ЦСКА — «Бавария» 29 января будет результативным: тотал больше 157.5 очка идёт за 2.00, а тотал меньше 157.5 очка — за 1.99. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 16.75.

Анализ и прогноз матча Евролиги ЦСКА Москва — «Бавария» Мюнхен (29.01.2021)

Баскетбольный сезон набрал обороты и вошёл в колею. Январь подходит к концу, Евролига уверенно преодолела экватор. Первый круг позади, команды провели по 20-22 матчей из 34 запланированных. Турнирная таблица устаканилась, уровень амбиций команд прояснился. Борьба за зону плей-офф ожидаемо получается жаркой.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз: Жозе Моуринью сделает подарок «МЮ» и «Манчестер Сити» За девять выездов в чемпионате Англии мерсисайдцы добыли лишь две победы. Совсем не чемпионский показатель.

На 29 января запланировано сразу пять встреч. В Москве ЦСКА сразится с «Баварией», начало — в 20:00 мск. Это однозначно центральная игра дня, поскольку соперники входят в зону плей-офф. Правда, прямыми конкурентами их назвать нельзя. Хозяева бьются за первую строчку, гости — за попадание в следующий раунд.

Российский клуб одержал 16 побед в 22 поединках и занимает второе место в турнирной таблице Евролиги. У «Барселоны» такой же показатель, но имеется преимущество по личным встречам. Неподалёку находятся «Олимпия», «Реал» и «Зенит», остальные заметно отстали. Вроде бы всё хорошо.

Однако начало года получается для красно-синих крайне неприятным. Дело даже не в результатах, хотя три поражения в пяти играх Евролиги за январь — это в самом деле много для претендента на первую строчку. Уступили «Басконии» (93:95), «Барселоне» (75:88) и «Фенербахче» (83:89).

«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз: Овечкина и Кузнецова нет, но «Кэпиталз» это не волнует «Вашингтон» набрал очки во всех семи матчах сезона и единолично возглавляет Восточный дивизион НХЛ.

Как оказалось, в ближайшее время придётся выселяться из УСК ЦСКА. И вдобавок ко всему вновь проявился сложный характер Майка Джеймса. Лидер Евролиги по результативности оказался выведен из состава, с «Альбой» в среду он не сыграл. Клуб не отпустил разыгрывающего в США на похороны дедушки. А недавно, по слухам, американец подрался на тренировке с Торнике Шенгелией.

Контракт может быть расторгнут со дня на день. По крайней мере накануне ЦСКА объявил, что окончательное решение примет в ближайшие дни, попутно дав разъяснения по ситуации с похоронами деда. Джеймс при всех своих проблемах и слабых сторонах остаётся одним из самых индивидуально мощных исполнителей в Европе, без него тягаться с «Барселоной» или «Реалом» будет совсем тяжело.

Впрочем, «Альбу» обыграли и так. Заднюю линию составили Хэкетт и Стрелниекс, дополнительные минуты получил 22-летний Александр Хоменко. Аутсайдер долго находился впереди, но в заключительной четверти всё же не выстоял. Торнике Шенгелия набрал 20 очков, Никола Милутинов оформил дабл-дабл (10 очков + 11 подборов).

«Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз: лёгкая добыча для Валерия Ничушкина и Маккиннона «Шаркс» провели семь матчей, лишь в одном из них пропустив меньше трёх шайб.

Впереди другой немецкий клуб, «Бавария». Он явно покрепче. Состав довольно средненький, зато главный тренер Андреа Тринкьери своё дело знает. Мюнхенцы сохраняют положительный баланс — 13 побед и 9 поражений. Делят с «Жальгирисом» шестую строчку, хотя в спину дышат сразу несколько клубов.

Накануне с большим трудом забодали «Химки» (95:93), которые вышли фактически без больших игроков. Преимущество на щитах во второй половине и поймавший кураж Ник Уэйлер-Бэбб позволили добыть победу. На стороне красно-синих свой паркет, зато гости имели лишние сутки на восстановление и были избавлены от перелёта.

Планка тотала кажется завышенной. «Бавария» — это в первую очередь организованность и дисциплина. А самое главное, что без Майка Джеймса атакующий потенциал российского клуба заметно проседает. Шансы подопечных Димитриса Итудиса всё равно выше, но лёгкой прогулки тут быть не может.

Бой Сауль Альварес – Авни Йылдырым. Очередная лёгкая прогулка для Канело Интрига одна – когда Альварес нокаутирует соперника.

Даже странно, что тотал меньше 159.5 очка можно взять за крепкий коэффициент 1.74. Альтернативные варианты — Ф2 (+8) за 1.99 и ИТМ 83.5 очка ЦСКА за 1.85. На наш взгляд, немцы затащат фаворита в вязкий баскетбол и вполне могут организовать нервную концовку.

Ставки и прогноз на матч Евролиги ЦСКА — «Бавария» 29 января 2021 года

Майк Джеймс отстранён от тренировок и матчей, а это лидер Евролиги по результативности. Без него ЦСКА с большим трудом дожал накануне аутсайдера «Альбу». А ведь «Бавария» посильнее будет. Кроме того, на стороне немцев лишний день на восстановление и отсутствие перелёта. Шансы красно-синих выше, но без напряжённой концовки вряд ли обойдётся.

Ставка: ИТМ 83.5 очка ЦСКА за 1.85.