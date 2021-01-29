«Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз: Карло Анчелотти и Хамес войдут в зону Лиги чемпионов

30 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу ливерпульцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех клуба из Ньюкасла оценён экспертами в 6.20. А ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл» 30 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Ньюкасл» (30.01.2021)

Первый месяц 2021 года приблизился к закату, календарь не щадит никого. Особенно из-за плотного графика страдают клубы АПЛ. Не успели отыграть 20-й тур, как уже пришла пора начинать следующий. Времени на отдых по-прежнему в обрез.

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Программа 21-го тура чемпионата Англии откроется 30 января сразу шестью поединками. Среди прочих в субботу будут выяснять отношения «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча стартует в 15:30 мск и пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.



Команда Карло Анчелотти в предыдущем туре на своём поле разделила очки с «Лестер Сити», который убойно проводит выезды (1:1). Получилось даже открыть счёт, отличился опытный Хамес Родригес. Причём гости создали больше моментов, но забить смогли лишь раз.



«Ириски» действительно находятся в шикарной форме. В Кубке Англии добрались до пятого раунда, то есть до 1/8 финала, разгромив недавно «Шеффилд Уэнсдей» (3:0). А в восьми предыдущих турах английской Премьер-лиги случилось всего одно поражение при пяти победах.

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Удачный отрезок закинул ливерпульцев в топ-7 первенства. Сейчас у них 33 очка и седьмая строчка в турнирной таблице, при этом есть даже две игры в запасе. «Челси» отстаёт на три пункта, а расстояние до замыкающего тройку лидеров «Лестера» в два раза больше. Хотя плотность в верхней части высокая, группа лидеров часто меняется.



«Ньюкасл» – полная противоположность «Эвертону». В последнее время показатели клуба оставляют желать лучшего. Едва ли главный тренер Стив Брюс может быть доволен семью поражениями за девять предыдущих туров в АПЛ. Опытный специалист неоднократно критиковал футболистов за последние недели.



Кошмарная серия спустила «сорок» на 16-е место. За 20 матчей набрано только 19 очков. Зона вылета всё ближе, отрыв от неё теперь составляет шесть пунктов. А вот подняться выше будет проблематично, ведь дистанция до топ-10 уже 10 баллов.

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Любопытно, что результативность «Ньюкасла» при этом значительно просела. За семь последних матчей в чемпионате Англии забили каких-то два гола. А рассчитывать на подарок от крепкой обороны «Эвертона» наивно – «ириски» достали только четыре мяча из сетки своих ворот за то же время.



При таких раскладах можно подумать над П1 всухую за серьёзный коэффициент 2.45. История противостояния как минимум не против. Такой вариант заходил в трёх из пяти предыдущих очных встреч в Ливерпуле. Атакующий потенциал у гостей откровенно скромный, а потому что-то в духе 2:0 тут весьма вероятно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Ньюкасл» 30 января 2021 года

«Эвертон» находится в шикарной форме, победы одерживает регулярно, а в обороне порядок. Выступления «Ньюкасла» в последнее время, наоборот, оставляют желать лучшего. Пять поражений кряду в АПЛ и всего два забитых мяча, зона вылета всё ближе. Ставка напрашивается сама. На П1 всухую дают отличный коэффициент 2.45.



Ставка: победа «Эвертона» всухую за 2.45.