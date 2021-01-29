«Спартак» — СКА. Прогноз: Олег Знарок опять прервёт победную серию бывшего клуба

В шести предыдущих матчах с красно-белыми СКА не забивал больше двух шайб.

30 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.88, успех «Спартака» идёт за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — СКА 30 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — СКА 30 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — СКА Санкт-Петербург (30.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Время собирать камни, до Кубка Гагарина остался месяц. Интриг, правда, имеется не так много: победители конференций фактически определены, имена неудачников известны. Борьба продолжается разве что за восьмую строчку Запада.

«Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз: Левандовски и Мюллер устроят страшную месть за 1:4 «Деревенские» чуть ли не лучше всех в Германии играют с мюнхенцами, но сейчас шансов мало.

На субботу, 30 января, запланировано четыре матча. Два из них стартуют в 17:00 мск. В Москве «Спартак» сразится со СКА. Положение у хозяев тяжелейшее, очки нужны позарез. Четыре поражения в пяти последних поединках выбили команду за пределы зоны плей-офф, а ведь регулярный чемпионат подходит к концу.

Осталось всего 10 игр, причём впереди затяжная выездная серия. На свой лёд подопечные Олега Знарка вернутся только 23 февраля. Потому вариантов просто не осталось — надо извлекать всё возможное с каждым соперником и надеяться, что «Витязь» станет часто допускать осечки.

Нельзя сказать, что красно-белые в последнее время выглядят ужасно. Все поражения получились на тоненького, причём в нескольких случаях смотрелись как минимум не хуже противников. 0:1 с «Автомобилистом», 1:3 с «Йокеритом», 1:2 с ЦСКА, 1:3 с «Металлургом». Как видно, с результативностью внушительные проблемы.

«Реал» — «Леванте». Прогноз: Зидан, Азар и Бензема оставят «Барселону» на третьем месте Мадридцы часто испытывают трудности в матчах с «Леванте», но сейчас они должны быть свежее.

Постоянно чего-то не хватает. То раз за разом пропускают в большинстве, то бледно действуют вратари. Всё это на фоне травм, хотя Йори Лехтеря вот-вот вернётся в строй, а Дмитрий Вишневский уже дважды вышел на лёд после травмы. Генеральный менеджер Алексей Жамнов спустился на тренерский мостик, но началом победной серии это не стало.

Положение пока рабочее. Девятое место в турнирной таблице Западной конференции, 52 балла. Однако «Витязю» уступают только по дополнительным показателям, а до «Северстали» не хватает двух очков. При этом с каждым из прямых конкурентов впереди по очной встрече. Возможность тормознуть оппонентов предоставится.

СКА тем временем выбрался из ямы, добыв три победы кряду. Правда, во всех случаях пришлось понервничать, хотя соперники оказались не самыми мощными. С нестабильным «Автомобилистом» выручил отличный второй период (3:1), «Витязь» дожали в концовке (3:1). И дома обыграли «Северсталь» (4:1).

«РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз: «Бавария» будет очень довольна Три предыдущие очные встречи завершились вничью. А выигрывают обе команды сейчас редко.

При этом череповчане выставили молодёжный состав, что никак не помешало держать интригу вплоть до 57-й минуты. Две шайбы «армейцы» забросили в концовке. Преимущество, ясное дело, имели, но по качеству хоккея скорее не впечатлили. Говорить о полном выздоровлении и выходе на проектную мощность рановато.

Олег Знарок прекрасно играет против бывшего клуба. Четыре победы в шести предыдущих очных встречах, но самое главное заключается в другом. Дело в том, что санкт-петербуржцы ни разу не забросили больше двух шайб. Понятно, что сейчас состояние москвичей доверия не внушает, зато с мотивацией проблем не возникнет.

Мы бы выбирали между ИТМ 2.5 шайбы СКА за 2.05 и тоталом меньше 4.5 шайбы за 2.03. Обе команды забивают в последнее время немного, так что логично ждать закрытого хоккея. Состав у гостей явно мощнее, зато на стороне москвичей свой лёд. Если вратари не подведут, шансы зацепиться появятся.

«Спартак» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 30 января 2021 года

У «Спартака» четыре поражения в пяти матчах. Выглядит команда неплохо, но слабая реализация и постоянные обрезы в большинстве всё портят. СКА добыл три победы кряду, но по качеству хоккея не убедил. Кроме того, в шести матчах против своего бывшего клуба Олег Знарок добыл четыре победы и ни разу не пропустил больше двух шайб. Возьмём общий низ.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.03.