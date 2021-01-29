«Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз: Левандовски и Мюллер устроят страшную месть за 1:4

«Деревенские» чуть ли не лучше всех в Германии играют с мюнхенцами, но сейчас шансов мало.

30 января состоится матч 19-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Хоффенхайм». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Хоффенхайма» оценён букмекерами коэффициентом 12.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Хоффенхайм» 30 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Бавария» — «Хоффенхайм» 30 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.48.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Хоффенхайм» (30.01.2021)

Сезон в европейском футболе перевалил через середину. Уровень амбиций очерчен, примерные перспективы участников понятны. В чемпионате Германии добрались до второго круга, на повестке дня 19-й тур. Он продолжится в субботу, 30 января, шестью матчами. Пять из них стартуют в 17:30 мск.

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В Мюнхене «Бавария» на стадионе «Альянц-Арена» сразится с «Хоффенхаймом». И вроде бы имя фаворита вопросов не вызывает: вечный чемпион страны против представителя нижней части турнирной таблицы, да ещё и на своём поле. Однако у этих клубов богатая история противостояния.



Собственно, «деревенские» чуть ли не лучше всех в Германии сопротивляются гегемону. Чаще сенсации преподносит разве что «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Между прочим, в 11 предыдущих случаях аутсайдер одержал четыре победы и один раз зацепил ничью. При шести поражениях.



Показатель более чем достойный. Больше того — в нынешнем сезоне «Хоффенхайм» вообще оформил разгром. В конце сентября в родных стенах выиграл со счётом 4:1. Конечно, тут нужно учитывать контекст. Сезон только стартовал, фаворит не набрал оптимальной формы. Да ещё и попал в очень плотный календарь.

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Подопечные Ханса-Дитера Флика 24 сентября отбегали 120 минут в Будапеште с «Севильей» и взяли Суперкубок УЕФА, а уже спустя двое суток вышли на поле в Зинсхайме. Сразу несколько железных исполнителей основы (Левандовски, Горецка, Коман) начали на скамейке. Ротация себя не оправдала, хотя вплоть до 77-й минуты преимущество хозяев оставалось минимальным.



И вроде бы «Бавария» сейчас находится не в оптимальном состоянии. Довольно бледный футбол, скромная (по собственным меркам, разумеется) результативность, несколько досадных осечек. А ещё — слухи о разногласиях Флика со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.



И всё же. Во-первых, «Хоффенхайм» проваливает нынешний сезон. Играть пришлось на несколько фронтов: в плей-офф Лиги Европы вышли спокойно, а вот после нескольких травм короткая скамейка проявилась и результаты просели. Справедливости ради, удалось немного поправить положение двумя разгромными победами со счётом 3:0.

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Но здесь надо делать скидку на уровень оппозиции — идущий 16-м «Кёльн» и занимающая 14-ю строчку «Герта», которая уже отправила Бруно Лаббадиа в отставку. При этом соперники не смогли реализовать пенальти. Берлинцы вообще запороли свою попытку при счёте 0:0, а ведь дальше всё могло сложиться иначе.



Во-вторых, соперники готовились в недельном цикле. Предыдущие матчи провели 24 января. То есть «Бавария» явно будет в хорошем физическом состоянии. Между прочим, следующая игра у действующего чемпиона только 5 февраля. А это значит, что беречь силы абсолютно незачем. На поле выйдут сильнейшие.



А уж те самые 1:4 в Зинсхайме определённо не забылись. Хозяева помнят такие вещи и стараются на них отвечать. Отдохнувшие и мотивированные мюнхенцы на своём поле — страшная сила. Так что шансы гостей кажутся минимальными. Мы бы выбирали между Ф1 (-2) за 2.00 и П1 + обе забьют за 1.99.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Хоффенхайм» 30 января 2021 года

В первом круге «Хоффенхайм» выиграл со счётом 4:1, а действующий чемпион Германии такие обиды не забывает. Обе команды готовились в недельном цикле, а следующая игра у «Баварии» состоится только 5 февраля. Принципиальный соперник, вагон сил, своё поле. Силы беречь незачем, так что три-четыре мяча фаворит наверняка оформит.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 2.00.