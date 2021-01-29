«Реал» — «Леванте». Прогноз: Зидан, Азар и Бензема оставят «Барселону» на третьем месте

Мадридцы часто испытывают трудности в матчах с «Леванте», но сейчас они должны быть свежее.

30 января состоится матч 21-го тура чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Леванте». Начало встречи — в 18:15 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Леванте» оценён букмекерами коэффициентом 8.40.

Коэффициенты букмекеров на Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Леванте» 30 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Леванте» 30 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.41, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.80. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.69.

«Реал» — «Леванте»: анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Испании (30.01.2021)

Сезон в европейском футболе перевалил через середину. Уровень амбиций очерчен, примерные перспективы участников понятны. В Испании разобрались с Суперкубком и добрались до второго круга национального первенства. 21-й тур продолжится в субботу, 30 января, четырьмя матчами.

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В 18:15 мск в Мадриде «Реал» на стадионе «Альфредо ди Стефано» начнёт выяснять отношения с «Леванте». Хозяева переживают непростой период: Суперкубок Испании проиграли, из Кубка Короля вылетели, подвешенные ситуации с новыми контрактами Серхио Рамоса и Лукаса Васкеса никуда не делись.



Впрочем, кое-какой позитив всё же есть. Во-первых, накануне договорились о продлении контракта с Лукой Модричем, который и в 35 лет держит высокую планку. Во-вторых, в субботу на удивление уверенно разнесли «Алавес» (4:1). Сделали счёт разгромным ещё до перерыва, второй тайм превратился в формальность.



В результате поберегли лидеров (Азар, Модрич и Асенсио досрочно покинули поле) и сохранили второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. 40 очков в 19 поединках — крепкий результат. «Барселона», например, отстаёт на три пункта, а все остальные находятся ещё дальше.

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Проблема только одна — мадридский «Атлетико» категорически отказывается допускать осечки. «Матрасники» оторвались от соседа на семь баллов, да ещё и имеют игру в запасе. Соответственно, терять очки действующему чемпиону Испании крайне не рекомендуется. Отставание и без того внушительное.

Подопечные Зинедина Зидана готовились в недельном цикле. По меркам нынешнего сезона это большая роскошь, по крайней мере для гранда. То есть функциональная готовность должна находиться на хорошем уровне. А вот «Леванте» во вторник сражался с «Вальядолидом» в 1/8 финала Кубка Испании. Забил четыре мяча и прошёл дальше (4:2).



Надо сказать, клуб из Валенсии в последние годы исправно портит настроение «сливочным». В семи предыдущих очных встречах фаворит добыл лишь три победы, две из которых — с разницей в один мяч (2:1, 3:2 и 2:0). «Лягушки» оказались сильнее дважды, ещё в двух случаях разошлись миром.

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Подопечные Пако Лопеса очень долго разгонялись, но к середине осени набрали внушительный ход. Достаточно сказать, что в 14 предыдущих турах Ла Лиги потерпели всего два поражения. Для представителя нижней половины таблицы большое достижение. Не справились только с «Барселоной» (0:1) и «Вильярреалом» (1:2).



Разгромных поражений вообще не терпели, а с разницей более чем в один мяч не проигрывали аж с середины октября. В результате поднялись на 12-е место с 23 очками, да ещё и при игре в запасе. О борьбе за зону еврокубков речи не идёт, но уверенный финиш в серединке гостей полностью устроит.



В общем, мадридцев тут наверняка ожидают проблемы. Напрягает только разница в графиках. Всё же «скамейка» у «Леванте» крайне короткая, а вот «Реал» будет свежим. Кубковая игра вполне может аукнуться. Скорее всего, валенсийцы дадут бой, но ближе к финальному свистку подсядут и всё же останутся без очков.

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На П1 в 1-2 мяча дают 2.35, на П1 + тотал меньше 4.5 мяча — 1.93. Если вы ставите ради удовольствия и не боитесь проиграть, рассмотрите вариант «ничья в первом тайме и итоговая победа хозяев». Букмекеры оценивают его дивным коэффициентом 4.45.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Реал» — «Леванте» 30 января 2021 года

«Леванте» очень долго набирал ход, но в последнее время выглядит солидно. В 14 предыдущих турах потерпел всего два поражения, оба — в гостях с разницей в один мяч. Добрался до четвертьфинала Кубка Короля, стабильно отнимает очки у «Реала». Но есть проблема: мадридцы готовились в недельном цикле, а клуб из Валенсии во вторник играл в Кубке Испании. «Скамейка» у аутсайдера короткая, так что нехватка сил наверняка проявится.



Ставка: победа «Реала» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.93.