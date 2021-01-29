«Болонья» — «Милан». Прогноз: стычка с Лукаку разозлит Златана, но помощи швед не дождётся

Дисквалификация Ибрагимовича не распространяется на Серию А, но потерь у гостей всё равно достаточно.

30 января состоится матч 20-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Милан». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех хозяев оценён экспертами в 4.24. А ставки на ничью принимаются за 3.94.

Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура Серии А «Болонья» — «Милан» 31 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Италии «Болонья» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Милан» (30.01.2021)

«Милан» ещё несколько недель назад наводил страх на любого соперника в Италии. Однако к матчу с «Болоньей» подходит с двумя болезненными поражениями подряд. Домашние 0:3 от «Аталанты» в чемпионате и обидный вылет из Кубка Италии от «Интера» (1:2).

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Подобных отрезков у россонери не было давненько. Безусловно, гости по-прежнему являются фаворитом в матчах с середняками итальянской Серии А по типу «Болоньи», но говорить о большом запасе не приходится. Так что фавориту определённо придётся попотеть.



Тем более, что «Болонья» не привыкла опускать руки. Она регулярно даёт бой более классным командам и разгромно проигрывает крайне редко (0:1 с «Наполи», 0:2 с «Ювентусом»). Вполне вероятно, что и с «Миланом», у которого наметились некоторые проблемы, будет определённая борьба.



Если мы взглянем на последние матчи «Болоньи», то после разгромного поражения от «Ромы» (1:5) подопечные Синиши Михайловича выдали пять ничейных результатов подряд, подкрепив их победой над «Вероной». Достаточно неуступчивая команда, которая проиграла всего три домашних матча в сезоне. Для сравнения, у «Милана» таких игр всего на одну меньше.

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Единственная позитивная новость — Златан Ибрагимович сумеет выйти на поле, несмотря на достаточно глупое удаление в кубковом матче с «Интером». Согласно регламенту, удаления в Кубке Италии не распространяются на Серию А. Без опытного шведа пришлось бы совсем туго.



Нельзя не отметить отсутствие в составе «Милана» Хакана Чалханоглу и Браима Диаза. И если испанец только начинает вливаться в обойму красно-чёрных, то турок является полноценным лидером атак. Именно после его заражения коронавирусом и случились эти два поражения, в которых «Милан» сумел забить лишь однажды.



Очевидно, что гостям необходимы три очка, ведь конкуренты не дремлют. Ближайший преследователь отстаёт всего на два очка, остальные в последнее время тоже подтянулись. Однако сможет ли команда одержать разгромную победу после двух столь энергозатратных поединков? Сомнения есть. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.14.

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В пользу этого исхода говорит и матч первого круга, в котором «Милан» на своём поле достаточно скромно обыграл «Болонью». Тогда дело завершилось со счётом 2:0. И оба мяча в той встрече забил именно Златан Ибрагимович. Похоже, без подвигов опытного шведа подопечным Стефано Пиоли не обойтись и на этот раз.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Болонья» — «Милан» 30 января 2021 года

Нельзя не отметить существенные проблемы в атаке «Милана», вызванные напряжённым графиком. Хакана Чалханоглу снова не будет, а вот Златан Ибрагимович готов сыграть: на Серию А кубковые дисквалификации не распространяются. «Болонья» — крепкий и обученный коллектив, который никого не отпускает просто так. На своём поле результаты хорошие, лидерам исправно дают бой. Возьмём общий низ.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.14.