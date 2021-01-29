«Ман Сити» — «Шеффилд». Прогноз: Гвардиола закончил играть в поддавки. В АПЛ новый лидер

30 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех «клинков» оценён экспертами в 22.00. А ставки на ничью принимаются за 8.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Шеффилд» 30 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Англии «Ман Сити» — «Шеффилд» (30.01.2021)

Первый месяц 2021 года приблизился к закату, календарь не щадит никого. Особенно из-за плотного графика страдают клубы АПЛ. Не успели отыграть 20-й тур, как уже пришла пора начинать следующий. Времени на отдых по-прежнему в обрез.

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Программа 21-го тура чемпионата Англии откроется 30 января сразу шестью поединками. Среди прочих в субботу будут выяснять отношения «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Встреча стартует в 18:00 мск и пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.



«Горожане» продолжают штамповать победы. На этот раз удалось на выезде обыграть одного из аутсайдеров английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» с крупным счётом 5:0. Больно хозяевам тут было почти с самого начала. В итоге нанесли только четыре удара против 18 у гостей и владели мячом всего 22% времени против 78.



Очередные три очка принесли подопечным Пепа Гвардиолы лидерство в турнирной АПЛ. Перед 21-м туром в активе 41 очко: отрыв от «Манчестер Юнайдет» составляет один пункт, а от «Лестер Сити» – два. При этом есть ещё игра в запасе. Вообще красота!

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Любопытно, что текущую форму «Ман Сити» в чемпионате Англии без преувеличений можно назвать безупречной. В семи предыдущих матчах у манчестерского клуба семь побед, шесть из которых всухую. Пробить Эдерсона сумели лишь игроки «Челси», но тот гол был забит в концовке и ничего толком не решал.



«Шеффилд Юнайтед», будучи глубоким аутсайдером нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги, умудрился в прошлой игре стать героем заголовков. А заодно преподнёс подарок Гвардиоле. На выезде обыграл мощный «Манчестер Юнайтед» (2:1). Моментов было немного, но в кои-то веки реализация не подвела.



Вторая победа за три последних тура в АПЛ после длительной серии поражений не может не радовать главного тренера команды Криса Уилдера. Однако до спасения из зоны вылета всё ещё далеко. Отставание от безопасной 17-й строчки составляет ровно 10 пунктов. И всё же подвижки заметны.

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Обыграть «Манчестер Юнайтед» дорогого стоит, учитывая, что красные сами находятся в хорошей форме. Но с «горожанами» такой номер не пройдёт. Гвардиола наконец-то отладил игру во всех отношениях и уже доказал, что может добиваться результата даже без некоторых лидеров. Как, например, уничтожил «Вест Бром» без Агуэро и Де Брёйне.



Вряд ли «клинки» потерпят такую же участь, всё-таки ВБА пропускает в АПЛ чудовищно много. Однако очередная уверенная победа Пепа Гвардиолы определённо наклёвывается. Мы бы выбирали между П1 всухую за 1.68 и П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.01.



Логика простая. Во-первых, впереди «Манчестер Сити» ожидает непростой отрезок из кубкового матча и игр против прямых конкурентов «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Тратить все силы в поединке с аутсайдером смысла нет. Во-вторых, статистика личных встреч на нашей стороне.

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В пяти предыдущих противостояниях с «Шеффилдом» «горожане» ни разу не пропустили, но и больше двух мячей не забивали. В-третьих, из 12 победных матчей в чемпионате Англии только три оказались разгромными. Судя по всему, теперь Хосеп Гвардиола ставит на надёжность.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» 30 января 2021 года

«Манчестер Сити» продолжает штамповать победу за победой даже без некоторых лидеров. «Шеффилд» сенсационно обыграл «МЮ» в прошлом туре чемпионата Англии, но с Гвардиолой такое не пройдёт. Большого количества голов не ждём, но без дежурных трёх очков «горожане», на наш взгляд, не останутся.



Ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.01.