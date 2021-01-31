Огромное количество матчей в топ-5 европейских лиг, несколько ранних игр в НХЛ и НБА. И лыжи!

Месси против «Атлетика», «Вест Хэм» — «Ливерпуль» и другие матчи: что смотреть сегодня

Многострадальный 2020 год остался позади, январь подходит к концу. Выбор солидный, турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 31 января.

На что ставить в футболе 31 января

В чемпионате Англии подходит к концу программа 21-го тура. Остались четыре матча с участием претендентов на зону Лиги чемпионов. Раньше всех начнут «Челси» и «Бёрнли» (15:00 мск), это вторая попытка Томаса Тухеля одержать дебютную победу в Лондоне. Спустя два часа придёт время «Лестера» и «Лидса».

«Лестер» — «Лидс». Прогноз: Марсело Бьельса поможет «Ливерпулю», «МЮ» и «Челси» в АПЛ «Лестер» набрал отличный ход, но без Джейми Варди вероятность осечки повышается.

В 19:30 стартует битва «Вест Хэма» и «Ливерпуля». В кой-то веки соперники соседствуют в турнирной таблице: мерсисайдцы занимают четвёртое место, лондонцы идут пятыми с отставанием в пару очков. Позже остальных на поле выйдут «Брайтон» и «Тоттенхэм» (22:15), причём гостям придётся обойтись без получившего травму Гарри Кейна.



В Ла Лиге тоже 21-й тур, тоже запланированы четыре поединка. «Хетафе» встретится с «Алавесом» (16:00), мадридский «Атлетико» наведается в гости к «Кадису» (18:15), а «Гранада» примет «Сельту» (20:30). Самое вкусное оставлено на десерт: в 23:00 состоится третья битва «Барселоны» и «Атлетика» в январе.



В чемпионате Испании каталонцы оказались сильнее (3:2), а вот в финале Суперкубка страны баски взяли реванш (3:2 ДВ). Лионель Месси тогда получил прямую красную карточку, но дисквалификацию аргентинец уже отбыл и готов платить по счетам. Похоже, на «Камп Ноу» будет очень жарко.

«Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз: посмотрим, чего стоят Моуринью и Сон без Гарри Кейна Лидер атак лондонцев получил травму и выпал на несколько недель.

В немецкой Бундеслиге всё самое интересное состоялось накануне. На воскресенье остались две встречи 19-го тура. В 17:30 «Кёльн» начнёт выяснять отношения с «Арминией», 2,5 часа спустя прозвучит свисток для «Вольфсбурга» и «Фрайбурга». Гранды отстрелялись в субботу.

Зато в чемпионате Италии сразу шесть игр. «Специя» — «Удинезе» (14:30), «Кальяри» — «Сассуоло», «Аталанта» — «Лацио», «Кротоне» — «Дженоа» (все — 17:00), «Наполи» — «Парма» (20:00) и «Рома» — «Верона» (22:45). Алексей Миранчук забил победный мяч римлянам в Кубке Италии, а теперь сразится с ними в Серии А.



Сразу семью матчами завершится программа 22-го тура в Лиге 1. На общем фоне выделяются два поединка — «ПСЖ» навестит «Лорьян» (17:00), а «Монако» наведается к «Нанту» (23:00). Команда Александра Головина вышла на четвёртое место в турнирной таблице, а соперник борется за выживание.



Также можно поставить на менее рейтинговые первенства. В чемпионате Нидерландов, например, «Фейеноорд» сразится с «ПСВ Эйндховен» (16:30), а «АЗ Алкмар» померяется силами с «Аяксом» (18:45). В Турции тоже весело — «Бешикташ» против «Трабзонспора» (19:00).

Матчи по хоккею для ставок 31 января

В КХЛ состоятся четыре матча. Самый ранний начнётся в 10:00 мск. Естественно, в Хабаровске: «Амур» против «Сибири». В 17:00 придёт время для «Нефтехимика» с ХК «Сочи» и «Авангарда» с «Локомотивом». Через 10 минут состоится вбрасывание для минского «Динамо» и «Витязя».

«Авангард» — «Локомотив». Прогноз: Паскуале и Бобков станут главными героями в Балашихе В Ярославле «Локомотив» ушёл с 0:2 и победил, но теперь играть придётся в гостях.

Ранняя игра есть в НХЛ: «Баффало Сэйбрз» против «Нью-Джерси Дэвилз», 21:00. За гостей выступают два россиянина — Дмитрий Куликов с Никитой Гусевым. А также Егор Шарангович из Беларуси. Кроме того, можно поставить на ВХЛ.

На что ещё ставить 31 января

Продолжается седьмой этап Кубка мира-2020/2021 по лыжным гонкам. На воскресенье запланирован классический спринт. Как у мужчин, так и у женщин. Соревнования начнутся в 13:00 мск, финалы состоятся не ранее 17:00.



Два матча пройдут в Единой лиге ВТБ. В 12:00 сразятся «Астана» и «Автодор», а в 17:30 на паркет выйдут «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Кроме того, пара ранних игр есть в НБА: «Нью-Йорк Никс» против «Лос-Анджелес Клипперс» (21:00) и «Денвер Наггетс» против «Юты Джаз» (23:30).



Наконец, любители тенниса могут поставить на женские турниры в Мельбурне.