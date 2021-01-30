«Лестер» — «Лидс». Прогноз: Марсело Бьельса поможет «Ливерпулю», «МЮ» и «Челси» в АПЛ

31 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Лидса» оценён букмекерами коэффициентом 4.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура АПЛ «Лестер» — «Лидс Юнатед» 31 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Лидс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Лидс» (31.01.2021)

Сезон в европейском футболе перевалил через середину, январь доживает последние дни. Уровень амбиций очерчен, примерные перспективы участников понятны. В Англии разобрались с четвёртым раундом Кубка страны, пора возвращаться к АПЛ. Здесь на носу 21-й тур.

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Он завершится в воскресенье, 31 января, четырьмя поединками. «Лестер Сити» на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» сразится с «Лидс Юнайтед», начало — в 17:00 мск. Конечно, это не центральная игра тура, но посмотреть тут будет на что. Представитель зоны Лиги чемпионов против самого стильного середняка английской Премьер-лиги.



Подопечные Брендана Роджерса проводят отличный сезон. Уверенно пробились в плей-офф Лиги Европы, спокойно движутся вперёд в Кубке Англии. В минувшее воскресенье на выезде разобрались с крепким «Брентфордом» (3:1), который в минувшем сезоне едва не поднялся в элитный дивизион.



Хозяева даже открыли счёт, а вот развить успех не смогли. «Лисы» забили три мяча подряд, причём без Джейми Варди. Основной форвард перенёс операцию и выпал на несколько недель. Впрочем, партнёры не унывают. В чемпионате Англии они вообще не проигрывают на протяжении полутора месяцев.

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Не так давно выдали серию из трёх побед, последовательно разобравшись с «Ньюкасл Юнайтед» (2:1), мощным «Саутгемптоном» (2:0) и «Челси» (2:0). Правда, в среду удачный отрезок прервался. На выезде поделили очки с прямым конкурентом, «Эвертоном» (1:1). Пропустили первыми, владели ощутимым преимуществом, отыгрались. Вполне могли забить второй, не хватило реализации.



Теперь «Лестер» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 39 очками. До «Манчестер Юнайтед» не хватает одного балла, до «Манчестер Сити» — двух. У «горожан», правда, имеется игра в запасе. Зато все остальные остались позади. Даже действующий чемпион «Ливерпуль» отстаёт на два пункта.



«Лидс Юнайтед» закрепился в статусе самой бескомпромиссной команды элитного дивизиона. Всего два мирных исхода, последний из них состоялся аж в ноябре. Конечно, возникает соблазн проверить лобовую ничью за 4.10. Состав у Роджерса явно сильнее, да и своё поле поможет. Но отсутствие Варди снижает атакующий потенциал.

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В первом круге «лисы» оформили разгром на выезде со счётом 4:1. Отдали территорию, выжали максимум из контратак. Справедливости ради, Варди отметился голом и результативной передачей, а второй мяч состоялся после того, как вратарь отразил удар Джейми на набежавшего Тилеманса.



То есть без участия Варди прошёл только заключительный гол. На 91-й минуте, с пенальти. Форварда к тому моменту уже не было на поле, его заменили чуть раньше. Пожалуй, тут есть смысл ловить жирный коэффициент. Благо что на выезде «павлины» вообще ни разу не делили очки — пять побед и пять ничьих.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Лидс» 31 января 2021 года

В первом круге «Лестер» на выезде выиграл со счётом 4:1. Три гола состоялись при прямом участии Джейми Варди, а четвёртый зашёл с пенальти на 91-й минуте, когда форварда уже заменили. Варди травмирован, без него созидать «лисам» тяжелее. Проверим лобовую ничью. «Лидс» не делил очки аж с ноября, а на выезде в АПЛ вообще обходился без мирных исходов — пять побед и пять поражений в десяти случаях. Пожалуй, пора.



Ставка: ничья за 4.10.