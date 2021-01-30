«Авангард» — «Локомотив». Прогноз: Паскуале и Бобков станут главными героями в Балашихе

В Ярославле «Локомотив» ушёл с 0:2 и победил, но теперь играть придётся в гостях.

31 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Локомотив». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.15, успех «Локомотива» идёт за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Локомотив» 31 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Локомотив» 31 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.22. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Локомотив» Ярославль (31.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Время собирать камни, до Кубка Гагарина остался месяц. Интриг осталось не так много: победители конференций фактически определены, имена неудачников известны. Борьба продолжается разве что за восьмую строчку Запада.

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На субботу, 31 января, запланировано четыре матча. Два из них стартуют в 17:00 мск. «Авангард» сразится с «Локомотивом». Соперники пересекались в пятницу, только было это в Ярославле. Заруба получилась что надо: гости забросили две шайбы к исходу восьмой минуты, что не остановило подопечных Андрея Скабелки.

«Железнодорожники» придумали по шайбе в каждом из оставшихся периодов, а в овертайме Ахте Охтамаа замкнул на дальней штанге передачу Егора Коршкова (3:2). Отметим, что у хозяев снова сработало в большинство, с которым наблюдаются большие проблемы с самого начала сезона. Вторую шайбу Пулккинен забросил с «пятака» в формате «5 на 4».

«Ястребы» прервали серию из трёх побед. Второе место в турнирной таблице Восточной конференции сохранили, вот только «Металлург» с «Салаватом Юлаевым» отстают всего на два очка. Правда, уфимцы провели на один поединок больше, а «лисы» находятся в другом дивизионе.

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У «Локомотива» всё замечательно. Четвёртый успех кряду, третье место на Западе, 71 балл. При этом идущий вторым СКА набрал на три очка меньше, однако располагается выше благодаря пункту регламента, согласно которому лидер дивизиона автоматически попадает в топ-2 конференции.

Впрочем, положение всё равно комфортное. Московское «Динамо» отстаёт всего на четыре очка, а вот остальные находятся далеко. Если остаток регулярного чемпионата пройдёт без форс-мажоров, преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина никуда не денется. А дома ярославцы крайне хороши.

«Авангард» наконец-то расправился с затяжной выездной серией. В Балашихе не играл аж 13 января, когда уступил «Торпедо» (3:5). Между тем, на трибуны разрешено пустить около 1 тыс. человек, так что без поддержки команда не останется. И это очень кстати, потому что с «железнодорожниками» у омичей категорически не ладится.

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Пятничное поражение стало четвёртым кряду в очных встречах. На своём льду вообще не забивали с сентября 2017 года, ещё на «Арене-Омск». С тех пор — два поражения всухую. 0:1 и 0:2. Букмекеры всё равно отдают подопечным Боба Хартли заметное преимущество, что вызывает сомнения.

Мы снова заиграем тотал меньше 5 шайбы за 1.83. Эта планка устояла в шести последних противостояниях команд. Тренеры наверняка проведут работу над ошибками, так что созидать станет ещё сложнее. Ожидаем довольно вязкого и закрытого хоккея, в котором вполне вероятен овертайм.

«Авангард» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 31 января 2021 года

Накануне команды доигрались до овертайма, где «Локомотив» оказался сильнее. Теперь предстоит сойтись в Балашихе. В двух предыдущих домашних матчах с ярославцами «Авангард» проигрывал всухую. Больше того — вот уже шесть игр подряд соперники не могут пробить планку в пять шайб. Вот и возьмём ТМ 5 гола за 1.83.

Ставка: тотал меньше 5 шайбы за 1.83.