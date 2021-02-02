«Гранада» — «Барселона». Прогноз: бесценный Лионель Месси вытащит каталонцев в полуфинал

3 февраля состоится матч четвертьфинала Кубка Испании «Гранада» — «Барселона». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех «Гранады» оценён букмекерами коэффициентом 5.30.
Коэффициенты букмекеров на Кубка Испании «Гранада» — «Барселона» 3 февраля 2021 года
Букмекеры уверены, что матч Кубка Испании «Гранада» — «Барселона» 3 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.69, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.80. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.78.
«Гранада» — «Барселона»: анализ и прогноз матча 21-го тура Кубка Испании (3.02.2021)
Сезон в европейском футболе перевалил через середину: январь остался позади, в дело вступил февраль. В Испании разобрались с Суперкубком и добрались до второго круга национального первенства. Пришло время Кубка Испании, где приближаются решающие стадии.
Впереди четвертьфиналы. На среду, 3 февраля, запланированы два поединка. Наиболее поздний начнётся в 23:00 мск. «Гранада» на стадионе «Лос-Карменес» сразится с «Барселоной». Вывеска более чем бодрая, ведь гордые хозяева совсем не похожи на безнадёжного аутсайдера.
Они уже почувствовали вкус еврокубков, прекрасно проведя групповой этап Лиги Европы. Уверенно вышли в плей-офф, где вскоре сразятся с «Наполи». Да и на внутренней арене дела складываются успешно. Чистое седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании — отличный результат.
29 очков, до зоны еврокубков не хватает всего трёх баллов. Всё бы ничего, да только пропускают «насриды» очень много. Аж 34 гола, то есть больше чем полторы штуки в среднем за 90 минут. Атака у них, конечно, бодрая, но нехватка надёжности часто выходит боком в битвах с аутсайдерами.
В двух предыдущих турах, например, проиграли «Осасуне» (1:3) и разошлись миром с «Сельтой» (0:0). А вот в Кубке Испании откровенно повезло с жеребьёвкой. Никого сильнее «Малаги» (2:1) на пути не встретили, причём некогда грозные «анчоусы» сейчас находятся в нижней половине Сегунды.
В предыдущем раунде вообще разнесли скромнейший «Навалькарнеро» (6:0), который по итогам минувшего сезона поднялся из четвёртого дивизиона в третий. Впрочем, шутки кончились. Впереди «Барселона», которая к февралю набрала страшный ход. Достаточно взглянуть на последние результаты в Ла Лиге — восемь побед и две ничьих при отсутствии поражений.
Разумеется, качество футбола далеко не всегда получается высоким, а сомнительное умение привезти гол на ровном месте никуда не делось. И всё же на фоне всех проблем результаты отличные, да и рассчитывать на стабильность при плотном графике и внушительном количестве кадровых потерь крайне сложно.
«Реал» в турнирной таблице Примеры уже обогнали, на второе место вышли. Скоро стартует плей-офф Лиги чемпионов, там каталонцев поджидает «ПСЖ». И всё же следует признать, что основной (и, пожалуй, единственный) шанс на трофей в нынешнем сезоне — это именно Кубок Испании.
Соответственно, никаких проблем с мотивацией у гостей возникнуть не должно. Ситуация приятная: «Атлетико» и «Реал» уже вылетели, а «Севилья», «Вильярреал» и «Атлетик» из Бильбао мадридским клубам определённо уступают. Так что возможность забрать Кубка Короля более чем осязаема, нужно только не терять концентрацию.
В принципе, до следующей игры в чемпионате будет 3,5 суток. Разумеется, перестановки в составе произойдут, но скорее будут точечными. Преимущество в уровне исполнителей вопросов не вызывает, с настроем должен быть порядок. Соперник более чем удобный — восемь побед в девяти последних случаях.
В принципе, можно не мудрить и взять П2 за 1.63. Варианты посмелее — Ф2 (-1) за 2.05 и П2 + тотал меньше 4.5 гола за 2.09. Всё же ответного матча не предусмотрено, цена ошибки высока и игры без центра поля тут быть не должно. Ждём чего-то в духе 0:2 или 1:2.
Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Гранада» — «Барселона» 3 февраля 2021 года
Для «Барселоны» Кубок Короля — главный шанс на трофей в сезоне, благо что «Реал» и «Атлетико» успели вылететь. Потому проблем с мотивацией не возникнет, да и состав наверняка окажется не так далёк от оптимального. «Гранада» в порядке, но пропускает очень много и жутко играет с каталонцами. Восемь поражений в девяти последних случаях. Возьмём П2 через общий низ.
Ставка: победа «Барселоны» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.09.
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