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Миранчук в Кубке Италии, Головин в Лиге 1 и другие матчи. Что смотреть 3 февраля

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего и говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 3 февраля.

На что ставить в футболе 3 февраля

Сегодня нас ждёт второй полуфинал Кубка Италии, в котором «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет против «Наполи». Ждём, что россиянин получит игровое время!

«Наполи» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук и Малиновский приблизят Гаттузо к отставке В октябре «Наполи» разгромил «Аталанту» со счётом 4:1. Но месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным.

Должен выйти на поле и Александр Головин. В Лиге 1 очередной тур, «Монако», за который играет российский полузащитник, примет «Ниццу».



Кроме того, очередные матчи пройдут в АПЛ. Лидер – «Манчестер Сити» — на выезде сыграет с «Бёрнли». «Лестер» отправится в гости к «Фулхэму», а «Ливерпуль» примет «Брайтон». «Лидс» сыграет с «Эвертоном», а «Астон Вилла» — с «Вест Хэмом».

На что ставить в хоккее 3 февраля

В КХЛ 6 игр. Самые интересные – «Автомобилист» — «Ак Барс», «Металлург» — «Барыс» и «Динамо» — «Йокерит». А вот в НХЛ в ночь на четверг всего два матча: «Тампа-Бэй» сыграет с «Детройтом», а «Филадельфия» — с «Бостоном».

«Металлург» — «Барыс». Прогноз: Мозякин и Кулёмин слишком хороши для клуба из Казахстана В последнее время «Магнитка» забивает больше четырёх шайб в среднем за игру.

На что ещё ставить 3 февраля

В Австралии начинается подготовка к первому турниру «Большого шлема» — Australian Open. На этой неделе проходит ATP Cup, Россия сыграет с Японией после победы над Аргентиной. Андрею Рублёву предстоит поединок с Йосихито Нисиокой, а Даниил Медведев сразится с Кеи Нисикори. На одном из двух турниров в Мельбурне Карен Хачанов сыграет с местным теннисистом Максом Перселлом.

В баскетбольном Еврокубке «Уникс» дома сыграет с черногорским «Морнаром», а «Локомотив-Кубань» нанесёт визит в Белграде «Партизану». 10 матчей в НБА, начало уже в четверг по московскому времени.



В мужской волейбольной Суперлиге новосибирский «Локомотив» сыграет с «Белогорьем», а в женской Лиге чемпионов сыграют сразу три наших клуба. «Динамо-Ак Барс» на выезде сразится с польским «Хемиком», московское «Динамо» сыграет с немецким «Штутгартом», а «Локомотив» — с турецким «Эджашибаши».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!