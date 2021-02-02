«Металлург» — «Барыс». Прогноз: Мозякин и Кулёмин слишком хороши для клуба из Казахстана

3 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Барыс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу российского клуба в основное время можно с коэффициентом 1.83, а успех казахстанцев оценён экспертами в 3.65.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Металлург» Мг — «Барыс» 3 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Барыс» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол в первые десять минут идет за 1.83.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Барыс» Нур-Султан (03.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует менее чем через месяц, исправить положение будет непросто. Лидеры конференций фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

«Интер» — «Ювентус». Прогноз: Роналду против Лаутаро — круто! Напрягает только формат Вывеска изумительная, но двухматчевый формат противостояния рискует обернуться унылым зрелищем.

В среду, 3 февраля, состоятся сразу шесть поединков, достойных вывесок хватает. В 17:00 мск на лёд «Арены-Металлург» выйдут российский «Металлург» из Магнитогорска и казахстанский «Барыс». Встреча представителей восьмёрки лучших Восточной конференции обещает получиться интересной.



Магнитогорцы проводят безупречный отрезок, за десять предыдущих игр всего одно поражение. Тогда на выезде не удалось ответить прямому конкуренту — «Авангарду» (2:4). Гости напрочь завалили концовку первого периода и вышли на второй при счёте 0:3. И то едва не спаслись, получив последнюю шайбу в пустые ворота.



Зато в остальных случаях добыто девять побед, все в основное время, а беспроигрышная серия составляет уже семь матчей. В последний раз получилось разгромить «Йокерит» (5:1). Реализация оказалась запредельной, а вот у финнов в завершении мало что получалось.

«Гранада» — «Барселона». Прогноз: бесценный Лионель Месси вытащит каталонцев в полуфинал Сине-гранатовые сейчас хороши, а в девяти последних матчах с «Гранадой» выиграли восемь раз.

Сумасшедшая форма позволила подопечным Ильи Воробьёва забраться в топ-4 конференции. Сейчас в активе 69 очков, плей-офф уже обеспечен. «Ак Барс» убежал далеко, до «Авангарда» не хватает лишь двух пунктов, а «Салават Юлаев» набрал столько же. При этом лидеры сыграли на один матч больше, а ближайший преследователь – уфимцы – на два.



У «Магнитки» ещё и с голами в последнее время полнейший порядок. 29 заброшенных шайб в семи предыдущих играх, результат отменный. Далеко не каждый может оформлять чуть больше четырёх штук в среднем за встречу. Гостей явно ждут неприятности.



«Барыс» завершил домашнюю серию, но хвастаться здесь особо нечем. В четырёх матчах лишь одна победа. Обыграть удалось «Нефтехимик», который уже потерял надежды на выход в плей-офф (4:1). Да и там нижнекамцы долгое время смотрелись даже интереснее, счёт оказался не по игре.

«Торпедо» — «Витязь». Прогноз: Ежов, Даугавиньш и Малыхин снимут проклятие в Нижнем «Витязь» не выигрывал в Нижнем Новгороде с 2013 года, но сейчас очки нужны позарез.

В остальных трёх случаях два поражения в основное время, а ещё одно – в овертайме. Пока что казахстанцы располагаются на восьмой строчке в своей конференции, ладно хоть отрыв от ближайшего преследователя «Сибири» составляет целых 12 пунктов. Но форма заметно просела.



В пользу «барсов» перед предстоящем поединком с «Металлургом» говорит только статистика личных встреч. Дело в том, что за девять последних противостояний казахстанцы потерпели всего лишь два поражения, одно из которых по буллитам. Но на этот раз придётся попотеть.



Магнитогорцы, как правило, интереснее играют на выезде, однако сейчас у них пять побед подряд на своём льду и 19 голов за это время. А при таких раскладах вполне можно проверить 1Х + ИТБ1 2.5 гола за коэффициент 1.82. Свои три шайбы хозяева наверняка забросят.

«Металлург» Мг — «Барыс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 февраля 2021 года

Очные противостояния в последнее время, как правило, оставались за казахстанцами. Однако теперь им предстоит серьёзное испытание в Магнитогорске. «Металлург» набрал сумасшедшую форму, забивает регулярно и много. На наш взгляд, у хозяев есть все шансы добиться успеха.



Ставка: «Металлург» не проиграет и забьёт больше 2.5 шайбы за 1.82.