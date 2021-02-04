«Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз: Александр Овечкин затмит Артемия Панарина в Нью-Йорке

У «Вашингтона» семь побед в девяти последних матчах с «Рейнджерс», одно из поражений — в овертайме.

5 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.10, успех «Вашингтона» идёт за 2.82.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» 5 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» 5 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.40. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз и анализ матча НХЛ (5.02.2021)

НХЛ постепенно набирает обороты. Дату возобновления и формат обсуждали долго, зато дальше началось веселье. Участники поделены на четыре дивизиона, в регулярном чемпионате играют строго между собой. Больше того — два стартовых раунда Кубка Стэнли также пройдут внутри дивизионов.

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На пятницу, 5 февраля, запланированы аж 11 матчей. Семь из них стартуют в 3:00 мск. Отечественным любителям хоккея точно будет на что посмотреть. «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» сразится с «Вашингтон Кэпиталз». Артемий Панарин против Александра Овечкина — отличная вывеска.

У хозяев наконец-то наметился прогресс. Начали совсем слабо — одна победа в шести встречах, да и та над «Айлендерс» после травмы Семёна Варламова на разминке. Зато в трёх предыдущих поединках добыто пять очков из шести возможных, а это уже совсем другой разговор.

Дожали в гостях «Баффало» (3:2 ОТ), причём победный гол забил Алекси Лафренье, который остальные игры откатал вхолостую. Затем обменялись победами с «Питтсбургом» — 4:5 ОТ и 3:1. В первом случае смотрелись как минимум не хуже, немного не повезло. Во втором показали характер.

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Быстро пропустили, дважды забросили в численном большинстве, а третья шайба залетела в пустые ворота. Несколько отличных спасений совершил Игорь Шестёркин, без постоянных подтаскиваний вратарей «синерубашечникам» по умолчанию трудно. Всё же подбор исполнителей в обороне откровенно не блещет.

Подопечные Дэвида Куинна остаются на последнем месте в турнирной таблице Восточного дивизиона с восемью очками, но до зоны плей-офф не хватает всего трёх баллов. Ситуация с конфликтным защитником Тони Деанджело, похоже, сплотила команду. Впереди битва с одним из лидеров дивизиона.

«Вашингтон» набрал 15 очков в 10 встречах и делит первое место с «Филадельфией». С пустыми руками «столичные» остались лишь однажды. Произошло это накануне, хотя имелось всё необходимое для успешного результата. Вели в три шайбы к середине второго периода и в две — к 47-й минуте.

Однако слишком прижались к воротам, фактически отказавшись от контригры. «Бостон Брюинз» за такое наказывает. 3:0 превратилось в 3:5. Витек Ванечек, конечно, не выручил, но тут надо отметить, что вменяемой помощи от партнёров чешский голкипер не дождался. Пастрняк, Бержерон, Крейчи и Маршан сделали разницу.

Сразу заметим, что «Рейнджерс» — удобный соперник для «Кэпс». Семь побед в девяти предыдущих поединках, а одно из поражений состоялось лишь в овертайме. Гости в самом деле действуют нестабильно, что вполне понятно — те же Овечкин с Орловым не могли тренироваться из-за карантина и теперь вынужденно набирают форму через игры.

Однако к «синерубашечникам» вопросов ещё больше, так что внушительный перекос в линии вызывает сомнения. Без чудес от вратаря свои три шайбы они наверняка пропустят. Мы бы выбирали между Х2 за 1.76 и ИТБ 2.5 гола «Кэпиталз» за 1.67. Ставка посмелее — Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.18.

«Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 5 февраля 2021 года

«Вашингтон» сейчас в самом деле нестабилен и выступает неровно, однако «Рейнджерс» выглядят ничуть не лучше. Последнее место в дивизионе и слабая история противостояния — две победы в девяти предыдущих очных встречах, одна из которых в овертайме. На Х2 дают крепкий коэффициент 1.76, а Х2 + ТБ 4.5 гола идёт за 2.18. Свои три шайбы «столичные» наверняка оформят.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.18.