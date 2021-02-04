«Тоттенхэм» — «Челси», «Бетис» — «Атлетик» и другие матчи. Что смотреть 4 февраля

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 4 февраля.
На что ставить в футболе 4 февраля
Главный матч дня – встреча АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси». Первое серьёзное испытание для нового тренера лондонцев Томаса Тухеля — встреча с командой Жозе Моуринью.
Кроме того, стоит последить за встречей Кубка Испании «Бетис» — «Атлетик». А так топовые лиги сегодня берут паузу перед жаркими выходными.
На что ставить в хоккее 4 февраля
В КХЛ сегодня 2 матча. «Салават Юлаев» примет рижское «Динамо», а СКА сыграет с «Локомотивом». 10 матчей в НХЛ. Тут и очередная дуэль «Колорадо» с «Миннесотой», и Панарин против Овечкина, «Рейнджерс» сыграют с «Вашингтоном». Смотрим североамериканский хоккей с 3:00 мск пятницы.
На что ещё ставить 4 февраля
В баскетбольной Евролиге ЦСКА в Испании сыграет с «Валенсией». У команды Итудиса сложный период: вопрос с Майком Джеймсом вроде как решен, но пока американец получает не так много игрового времени, как он привык, а еще «армейцы» лишились до конца сезона Николы Милутинова. Кроме того, сегодня «Барселона» примет «Анадолу Эфес», 5 матчей после полуночи в НБА, а в Единой Лиге ВТБ матч «Астана» — «Енисей».
В мужской волейбольной Суперлиге очередной тур откроет матч казанского «Зенита» и «Енисея», а в женской Лиге чемпионов завершат групповой этап 3 наших клуба. «Динамо-Ак Барс» сыграет с чешским «Оломоуцем», «Локомотив» — с «Штутгартом», а московское «Динамо» — с «Эджашибаши».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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