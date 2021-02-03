«Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз: Жозе Моуринью ни на что не способен без Гарри Кейна

4 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех хозяев оценён экспертами в 3.65. А ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» 4 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Челси» (04.02.2021)

После двух стартовых матчей у руля «Челси» Томаса Тухеля ожидает настоящее испытание — выезд к «Тоттенхэму», которым руководит бывший наставник синих Жозе Моуринью. Несмотря на все проблемы «шпор», просто так очки они не отдают никому. Особенно грандам.

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К началу февраля у «Тоттенхэма» образовалась уже ставшая традиционной проблема. Гарри Кейн, не жалевший себя с сентября по январь, получил травму. И, как кажется, в этот раз потеря форварда может сказаться на результатах команды намного серьёзнее, чем в прошлых сезонах. У Гарри невероятные 12 голов 11 ассистов, и первый же матч без него показал, как тяжело будет «Тоттенхэму» в атаке.

Безыдейное поражение от «Брайтона» (0:1) — громкий звоночек для хозяев. А ведь Кейн не единственный атакующий игрок, находящийся в лазарете «Тоттенхэма». В игре с «Челси» Моуринью не сможет рассчитывать на Деле Алли, Джовани Ло Чельсо и Серхио Регилона. И если первых двух нельзя назвать ключевыми исполнителями, то Регилон здорово вписался в схему португальского тренера.

Он помогал команде как сзади, так и впереди. Как бы то ни было, под матч с «Челси» у представителей северного Лондона ожидается слишком мало опций в атаке. У «Тоттенхэма» с забитыми мячами было всё в порядке, но до той самой травмы Кейна. И если в матче с «Брайтоном» команде не удалось забить даже один раз, то что будет в ближайшие две недели?

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Ведь календарь просто адский — «шпорам» придётся сыграть с «Челси», «Эвертоном» и «Манчестер Сити». Как показывает практика, Сон Хын Мин не справляется в атаке один, ведь именно Кейн отдал на него львиную долю передач. «Тоттенхэм» будет забивать, но этих голов будет значительно меньше, чем ранее.



У «Челси» практически нет травм (в основу может вернуться даже Н’Голо Канте), но и имея полный состав, команда Тухеля пока не слишком впечатляет. Два забитых мяча в последних двух матчах — не самый впечатляющий результат для состава с такой россыпью классных атакующих игроков.



«Челси» и до прихода Тухеля пропускал относительно немного, а в двух матчах под руководством немца вообще сохранил свои ворота в неприкосновенности. Пусть матч с «Тоттенхэмом» и выездной, не исключено, что синие сделают упор на защиту и постараются добыть минимальную победу.

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В первом круге текущего чемпионата команды обошлись без забитых мячей. Не исключено, что нулевая ничья устроит Моуринью и на этот раз. Тухель наверняка против такого итога, но игра может сложиться таким образом, что отказываться от одного очка будет глупо.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Челси» 4 февраля 2021 года

Нас ожидает крайне осторожный матч, в котором ни одна из команд не будет форсировать события. Хозяева остались без Кейна, а это большой удар по атакующему потенциалу. Гости только привыкают к требованиям Тухеля. Играя в таком ключе, сложно рассчитывать на большое количество голов. При этом забить и встать в глухую оборону может как один, так и другой коллектив.



Ставка: обе команды забьют — нет за 2.02.