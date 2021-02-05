«Уэска» — «Реал». Прогноз: неужели Зинедин Зидан не справится и с худшим клубом Ла Лиги?

6 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Испании «Уэска» — «Реал» Мадрид. Начало встречи — в 18:15 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Уэски» оценён букмекерами коэффициентом 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Уэска» — «Реал» Мадрид 6 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Уэска» — «Реал» 6 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.77, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.18. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.70. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.93.

«Уэска» — «Реал»: анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Испании (6.02.2021)

Сезон в европейском футболе перевалил через середину: январь остался позади, в дело вступил февраль. В Испании разобрались с Суперкубком и четвертьфиналами Кубка Короля, а заодно добрались до второго круга национального первенства. На повестке дня 22-й тур Примеры.

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На субботу, 6 февраля, запланированы четыре матча. В 18:15 мск «Уэска» на стадионе «Эль-Алькорас» начнёт выяснять отношения с «Реалом». И вроде бы действующий чемпион встречается с новичком элитного дивизиона, который сейчас находится на дне турнирной таблицы.



Но не всё так просто, ведь проблем у подопечных Зинедина Зидана хватает. Огромное количество травмированных — Эден Азар, Серхио Рамос, Лукас Васкес, Родриго, Дани Карвахаль, Начо, Федерико Вальдерде. Также стоит добавить Эдера Милитао, который не сыграет из-за дисквалификации.



Ну и результаты, конечно. В Суперкубке Испании не смогли справиться с «Атлетиком» из Бильбао. В Кубке Короля вылетели от рук скромнейшего «Алькояно» в дополнительное время (1:2). Да и в чемпионате Испании положение можно назвать критическим. Всего две победы в пяти последних турах.

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Разобрались с «Сельтой» (2:0) и «Алавесом» (4:1). Больше похвастать нечем. Разошлись миром на выезде с «Эльче» (1:1) и «Осасуной» (0:0), а ведь эти команды бьются за выживание. И в минувшую субботу в родных стенах проиграли «Леванте» (1:2). Хотя там в самом деле многое совпало.

С судейством, конечно, не повезло. Быстрое удаление Эдера Милитао спутало карты, нелепый фол Винисиуса на самой границе штрафной обернулся пенальти при счёте 1:1. Тибо Куртуа выручил, но спустя 14 минут после розыгрыша углового гости забили снова. Спастись «сливочные» не смогли — 1:2.



«Барселона» воспользовалось этой осечкой, выйдя на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании по дополнительным показателям. Соперники набрали по 40 очков. Финиш в зоне Лиги чемпионов проблемой вряд ли станет — идущий пятым «Вильярреал» отстаёт на пять пунктов при одной «лишней» игре, остальные ещё дальше.

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А вот судьба чемпионства целиком и полностью находится в руках «Атлетико». 10 баллов форы от «Барсы» и «Реала» при одном поединке в запасе — невероятно комфортное положение. Учитывая последние результаты чемпиона, даже выезд к худшему клубу Ла Лиги воспринимается с некоторым опасением.



Хозяева, между тем, конец января провели здорово. Для начала сдержали крепкий «Вильярреал» (0:0). В самом деле здорово ограничили претендента на зону Лиги чемпионов, моментов у того имелось немного. А неделю спустя добыли вторую победу в сезоне, одолев в гостях «Вальядолид» (3:1) благодаря хет-трику Рафаэля Мира.



Теперь «оскенцы» отстают от спасительной 17-й строчки на три очка, так что вся борьба впереди. Отметим несколько важных моментов. Первый — дома «Уэска» хороша, всего четыре поражения в десяти случаях при 10 пропущенных мячах. Второй — «Реал» прекрасно играл на выезде, однако в трёх недавних матчах допустил две осечки.

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Состав у мадридцев будет далёк от оптимального, так что шансы зацепиться у аутсайдера появятся. На тотал меньше 3 гола дают 1.68. Эта планка не устояла лишь в одной из девяти предыдущих игр «Уэски», а «Реалу» на фоне внушительных кадровых потерь вряд ли удастся многое создать. Скорее всего, фаворит одержит натужную победу. П2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.82 тоже смотрится недурно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Уэска» — «Реал» 6 февраля 2021 года

У «Реала» огромное количество кадровых потерь, с выездами в последнее время тоже стало ладиться хуже. «Уэска» тем временем остановила «Вильярреал» и победила «Вальядолид», да и в родных стенах чувствует себя уверенно: 10 пропущенных мячей за 10 встреч. Высокой результативности тут не ждём, голы даются мадридцам со скрипом.



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.68.