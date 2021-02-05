«Ювентус» — «Рома». Прогноз: Роналду не забивает в Серии А месяц. Похоже, римляне влипли!

6 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех римлян оценён экспертами в 4.40. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Рома» 6 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома» (06.02.2021)

Думаю, в начале февраля уже мало кто может поспорить с тем, что «Ювентус» на полном серьёзе вернулся в борьбу за десятое подряд (!) чемпионство. Очередной жертвой туринцев должна стать «Рома», как бы хороши римляне ни были в этом сезоне.

«МЮ» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти спустит Сульшера с небес после 9:0 с «Саутгемптоном» В шести последних выездах у «ирисок» пять побед и 11 забитых мячей.

Действительно, столичный клуб в текущем чемпионате превосходит все ожидания — третье место в турнирной таблице Серии А при всего четырёх поражениях в 20 матчах и в целом классная игра. Даже вроде бы прошедший пик карьеры Генрих Мхитарян напоминает себя в лучшие годы, штампуя голы и результативные передачи в прошленных масштабах.



Но так ли легко будет «Роме» в матче с «Юве»? Безусловно, нет. На матч первого круга, где «волки» сыграли вничью с командой Пирло (2:2), не нужно даже смотреть. Тогда «Ювентус» только привыкал к требованиям нового наставника и откровенно буксовал, теряя очки даже с командами уровня «Кротоне».

А вот «Рома», в свою очередь, после той ничьи выдала беспроигрышную серию из 11 матчей — космический результат. Вот только с тех пор много воды утекло, что видно в том числе по котировкам букмекеров на предстоящую игру.

«Ньюкасл» — «Саутгемптон». Прогноз: «святые» сделают выводы после унизительных 0:9 от «МЮ» В девяти предыдущих играх в АПЛ «святые» забили три мяча. На счету «сорок» – пять.

Теперь ситуация практически зеркальная — у «Ювентуса» одно поражение в последних десяти матчах (да и то от «Интера»), а «Рома» лишь на последних минутах вырывает победу над «Специей» и разгромно проигрывает в дерби «Лацио» (0:3).



Вряд ли радуется Паула Фонсека и когда заглядывает в список доступных футболистов. Так, в матче с «Юве» не смогут принять участие сразу два ключевых игрока — Крис Смоллинг (травма бедра) и Лоренцо Пеллегрини (перебор карточек). У последнего, в частности, три гола и две результативные передачи в пяти последних матчах за римлян.



В то же время игроки туринского клуба подходят к матчу 20-го тура в явно приподнятом настроении — тремя днями ранее они сделали большой шаг к финалу Кубка Италии, обыграв на выезде «Интер» (2:1). Теперь, в случае победы над «Ромой» они не только обойдут римлян в турнирной таблице чемпионата, но и приблизятся в двум миланским клубам — чем не мотивация на непростой, но всё же домашний матч?

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Нельзя не отметить и результаты Криштиану Роналду, который уже три матча к ряду не может отметиться в Серии А. В случае с любым другим футболистом можно было бы сказать — пошёл спад. Если бы речь шла о 36-летнем нападающем, мы бы сказали «пора о нём забывать». Но это же Роналду.

Тут ситуация обратная — если не забил аж в трёх играх, обязательно должен забить в четвёртой. Тем более, в кубковой встрече с «Интером» он уже оформил дубль, так что находится в хорошей форме. Да и сделать себе подарок на день рождения определённо не помешает.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома» 6 февраля 2021 года

5 февраля Роналду исполнилось 36 лет. И это тот случай, когда лучшим подарком для португальца станет не вечеринка до самого утра, а забитый гол в важнейшем матче чемпионата — такие уж нравы у этого суперпрофессионала. Потому поставим на результативный удар Криштиану. Который наверняка поможет хозяевам взять три очка.



Ставка: Криштиану Роналду забьёт за 1.70 или победа «Ювентуса» за 1.78.