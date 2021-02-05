«Ньюкасл» — «Саутгемптон». Прогноз: «святые» сделают выводы после унизительных 0:9 от «МЮ»

6 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Саутгемптона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех «Ньюкасла» оценён экспертами в 3.14. А ставки на ничью принимаются за 3.32.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Саутгемптон» 6 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Саутгемптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Саутгемптон» (06.02.2021)

Январь 2021 года миновал, февраль набирает ход. В английской Премьер-лиге добрались до 23-го тура, программа которого откроется 6 февраля сразу пятью поединками. Среди прочих в субботу будут выяснять отношения «Ньюкасл Юнайтед» и «Саутгемптон», начало — в 18:00 мск.

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Выездная победа «сорок» над крепким «Эвертоном» (2:0) решительно не принесла никаких плодов. В прошлом туре на своём поле они уступили «Кристал Пэлас» (1:2). Любопытно, что даже открыли счёт и владели преимуществом по ударам и контролю мяча. Реализация сильно подвела.



На данный момент у команды Стива Брюса всего лишь одна победа и две ничьи за 11 предыдущих туров. Крайне скромный результат. В турнирной таблице идёт на 16-й позиции, набрав 22 балла. Отрыв от зоны вылета составляет всего восемь пунктов, а дистанция до топ-10 уже девять.



Хотя дела у предстоящего соперника в последнее время тоже оставляют желать лучшего. Кадровые потери настолько замучили «Саутгемптон», что в прошлом туре он на выезде уступил одному из лидеров АПЛ с кошмарными 0:9. Правда, «Манчестер Юнайтед» остался в большинстве уже на второй минуте встречи, но не пожалел оппонента.

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Сами «святые» в турнирной таблице первенства спустились на 12-е место, имея в своём активе всего 29 баллов. Разумеется, зона вылета далеко, но еврокубковые места тоже отдалились. К слову, дистанция до шестёрки лучших составляет семь пунктов. Но и конкуренция высокая.



Серия из четырёх поражений даёт о себе знать. Помимо незабываемого выезда к «МЮ», подопечным Ральфа Хазенхюттля пришлось потерпеть поражения от «Астон Виллы» (0:1), «Арсенала» (1:3) и «Лестера» (0:2). В некоторых случаях они смотрелись как минимум не хуже, но с завершением со второй половины января настали большие проблемы.



Любопытно также то, что «Саутгемптон» очень давно не радовал забитыми мячами. Результативность в последнее время серьёзно просела. За девять предыдущих игр в чемпионате Англии получилось забить всего лишь три раза. Оборона у «Ньюкасла» не такая уж крепкая, но задуматься австрийскому тренеру есть над чем.

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Впрочем, «сороки» и сами забивают только по праздникам. У них за то же время набралось не сильно больше голов – только пять штук. А потому ждать от предстоящего поединка внушительного количества мячей мы бы не стали, тривиальный ТМ 2.5 мяча за 1.89 выглядит заманчиво.



Поднять выигрыш можно комбинированной ставкой «Х2 + тотал меньше 2.5 мяча», за неё букмекеры дают внушительный коэффициент 2.43. За 10 выездов в АПЛ у «святых» только три поражения, а «Ньюкасл» последних раз на своём поле побеждал в середине декабря прошлого года. Так что можно рискнуть.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Саутгемптон» 6 февраля 2021 года

Соперники сейчас находятся на спаде: в АПЛ сплошные поражения, а в атаке серьёзные проблемы. «Саутгемптон» выглядит поинтереснее, но лишь потому, что редко проигрывает в гостях. Шансы на очки у гостей есть, однако большого количества забитых мячей не ждём. Классический низ за близкий к двойке коэффициент смотрится хорошо.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.89.