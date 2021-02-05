«МЮ» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти спустит Сульшера с небес после 9:0 с «Саутгемптоном»

6 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех ливерпульцев оценён экспертами в 6.25. А ставки на ничью принимаются за 4.70.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Эвертон» 6 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Эвертон» (06.02.2021)

Январь 2021 года миновал, февраль набирает ход. В английской Премьер-лиге добрались до 23-го тура, программа которого откроется 6 февраля сразу пятью поединками. Отдельное внимание стоит обратить на битву «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона», начало – в 23:00 мск.

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Манкунианцы в прошлом туре на своём поле разложили на атомы страдающий от кадровых потерь «Саутгемптон». Счёт поразительный – 9:0. Разумеется игровое преимущество было за хозяевами, но тут стоит сказать, что гости остались в меньшинстве уже на второй минуте встречи.



Впрочем, это далеко не разовый подвиг подопечных Уле-Гуннара Сульшера в текущем розыгрыше АПЛ. Пожалуй, главное достижение команды – практически безупречная серия в первенстве на фоне выступления на несколько фронтов. Любопытно, что они потерпели всего лишь одно поражение за 16 предыдущих игр при 11 победах.



Мощный отрезок закинул «красных дьяволов» на вторую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. После 22-го тура в активе 44 балла. До лидера «Манчестер Сити» не хватает трёх пунктов, причём горожане ещё и игру в запасе имеют. А фора перед ближайшим преследователем «Лестер Сити» составляет только два очка.

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Неожиданное домашнее поражение от скромного «Ньюкасла» (0:2) обошлось для «Эвертона» без всяких последствий. Затем мерсисайдцы на выезде разобрались с опасным «Лидс Юнайтед» (2:1). Гости выдали неплохой первый тайм и ушли на перерыв с преимуществом в два мяча, доведя дело до успеха.



Победа позволила «ирискам» закрепиться на седьмой строчке в таблице чемпионата Англии, сейчас у них 36 баллов в активе. Дистанция до замыкающего четвёрку лучших «Ливерпуля» составляет всего четыре пункта. При этом есть сразу две игры в запасе: с «Астон Виллой» и «Ман Сити». Положение комфортное.



Конечно, манкунианцы выглядят предпочтительнее, всё-таки форму набрали солидную и проблем с результативностью нет. Да и играть предстоит на своём поле. Но устроить серьёзную взбучку команда Карло Анчелотти им вполне может.

«Ньюкасл» — «Саутгемптон». Прогноз: «святые» сделают выводы после унизительных 0:9 от «МЮ» В девяти предыдущих играх в АПЛ «святые» забили три мяча. На счету «сорок» – пять.

Во-первых, «Эвертон» и сам выглядит здорово, особенно в гостях. За шесть последних выездов получилось одержать пять побед, забить 11 мячей и ни разу не проиграть. Подобным могут похвастаться разве что сам «МЮ» и, пожалуй, «Лестер Сити». Все остальные хотя бы раз, но проигрывали.



При таких раскладах вполне можно подумать над голами в обе стороны за приемлемый коэффициент 1.78. Статистика личных встреч не против. Такой вариант заходил в четырёх из шести предыдущих противостояниях на «Олд Траффорд».

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 6 февраля 2021 года

«МЮ» справедливо считается фаворитом предстоящего поединка, он находится в хорошей форме и не имеет проблем с результативностью. Однако доставить неудобства команда Карло Анчелотти вполне может. «Эвертон» хорош на выезде, да и статистика личных встреч не против. На наш взгляд, на ноль хозяева сыграть не смогут.



Ставка: обе забьют за 1.78.