«Салават Юлаев» — «Амур». Прогноз: Хартикайнен и Метсола продолжат давить на «Авангард»

7 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.45, а успех хабаровчан оценён экспертами в 6.15.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур» 7 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 5.35. Гол в первые десять минут идет за 1.76.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Амур» Хабаровск (07.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует менее чем через месяц, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

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Воскресный день, 7 февраля, подарит нам сразу девять поединков, есть и достойные вывески. В 14:30 мск на льду площадки «Уфа-Арена» «Салават Юлаев» примет хабаровский «Амур». Гости потеряли стимул, ведь за оставшееся время позиции принципиально не изменятся. Но скучно не будет.



Уфимцы давно обеспечили себе выход в плей-офф. Сейчас у них 71 балл и четвёртое место в таблице Восточной конференции, есть смысл побороться с «Авангардом» и «Магниткой» за вторую-третью позицию. Конкуренты убежали вперёд лишь на два пункта, но при этом сыграли на одну игру меньше.



Впрочем, форму «СЮ» набрал приличную, в десяти предыдущих играх состоялись лишь два поражения. Оба на тоненького. Одно пришлось на магнитогорский «Металлург» (2:3), а другое – на «Трактор» (1:2 ОТ). Любопытно, что обе встречи были гостевыми, а клуб из Башкирии в последнее время лучше играет как раз у себя дома.

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В прошлом матче подопечные Томи Лямся удачно начали заключительную домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ. Удалось обыграть по буллитам рижское «Динамо» (5:4 Б). Без проблем, правда, не обошлось: к концу второго периода хозяева вели со счётом 3:0, но умудрились упустить преимущество.



Теперь «Салават Юлаев» ожидает ещё три домашних поединка, первым в очереди стоит скромный «Амур». Клуб из Хабаровска за 53 игры в регулярном розыгрыше набрал лишь 45 очков, что соответствует десятой позиции в конференции. Шансов на выход в плей-офф не осталось, коллектив доигрывает сезон.



На днях «тигры» начали выездную серию и проиграли в Челябинске местному «Трактору» (2:3 Б). Основное время и овертайм победителя выявить не смогли, пришлось пробивать буллиты. Точнее оказались хозяева. Впрочем, стоит сказать, что гости вели в счёте, но пропустили в третьем периоде за две секунды до сирены.



У хабаровчан явные проблемы с выездами – всего лишь шесть побед в 26 случаях при 92 пропущенных шайбах. А за шесть последних игр в гостях они смогли обыграть только скромнейший «Куньлунь» в овертайме. Уфимцы же в шести предыдущих домашних матчах одержали пять побед и забили 25 голов.

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При таких раскладах П1 с форой (-1.5) за коэффициент 1.77 выглядит интересно. Статистика личных встреч не против, такой вариант заходил в четырёх из пяти последних поединков «Салавата» и «Амура» в Уфе. А в прошлый раз хозяева выиграли со счётом 4:1, ждём чего-то похожего.

«Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 февраля 2021 года

«Салават Юлаев» набрал хороший ход, особенно даётся игра на своём льду. Плей-офф обеспечен, можно побороться за второе место в конференции. «Амур» плохо играет в гостях и потерял турнирный стимул, многого от него не ждём. Скорее всего, уфимцы одержат уверенную победу с разницей в пару-тройку шайб. Лишь бы выключились опять раньше времени, как вышло с рижанами накануне.



Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-1.5) за 1.77.