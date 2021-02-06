«Ним» — «Монако». Прогноз: Головин снова поставит Францию на уши. Седьмая победа подряд!

7 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Франции «Ним» — «Монако». Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех «Нима» оценён букмекерами коэффициентом 8.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура Лиги 1 «Ним» — «Монако» 7 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Франции «Ним» — «Монако» 7 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.55, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.46. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.10.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионатаа Франции «Ним» — «Монако» (7.02.2021)

Футбольный сезон добрался до февраля. Во всех ведущих европейских лигах набирает обороты второй круг, да и в национальных кубках приближаются решающие стадии. В чемпионате Франции пришло время 24-го тура, который завершится в воскресенье, 7 февраля, семью матчами.

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Пять из них стартуют в 17:00 мск. Среди прочих «Ним» на стадионе «де Костьерес» сразится с «Монако». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. Потому имя фаворита тут не вызывает ни малейших сомнений: аутсайдер против претендента на зону Лиги чемпионов.



Монегаски долго запрягали, однако постепенно набрали страшный ход. Сейчас они идут на серии из шести побед, чего не случалось уже несколько лет. Больше того — в 2021 году команда только побеждает. Похвастать подобным во французском футболе на данный момент не может никто, остальные исправно допускают осечки.



Справедливости ради, календарь в самом деле оказался далеко не самым страшным. 5:2 с «Лорьяном», 3:0 с «Анже», 3:2 с «Монпелье», 3:1 с кризисным «Марселем», по 2:1 с «Нантом» и «Ниццей». Зато результативность впечатляет. На протяжении семи поединков забивают не меньше двух мячей, для Лиги 1 это редкость.

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Александр Головин исправно выходит на замену после перерыва. С «Марселем» российский полузащитник отметился двумя голевыми передачами, после чего в двух играх остался без результативных действий. Нико Ковач без лишней необходимости не меняет победный состав, что более чем логично.

Ситуация в турнирной таблице заметно улучшилась. «Монако» закрепился на четвёртом месте в чемпионате Франции: 45 очков, ближайший преследователь отстаёт на восемь пунктов. До «ПСЖ» три балла, до «Лиона» — четыре, а до «Лилля» — шесть. Шансы как минимум войти в зону Лиги чемпионов более чем осязаемы.



Благо что ближайший противник крайне слаб. Несчастный «Ним» всерьёз рискует покинуть элитный дивизион по итогам сезона. Девять поражений в 11 недавних турах при огромном количестве пропущенных мячей. Аутсайдер стабильно получает по два-три гола. Всего набежало 47 пробоин, с отрывом худший показатель в Лиге 1.

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То есть в среднем хозяева вынимают больше двух голов. А «Монако» в среднем кладёт ровно два мяча за игру (в 2021 году стало ещё лучше). Значимость фактора своего поля вряд ли следует переоценивать. «Крокодилы» — худший клуб чемпионата Франции по выступлениям на своём поле.



Восемь поражений из десяти возможных, разница мячей 9:23. Очки на своём поле в предыдущий раз набирали аж в сентябре, когда на 87-й минуте спаслись с «Лансом» (1:1). Как ни крути, предпосылок для осечки гостей тут немного. Мы бы выбирали между ИТБ 2 гола «Монако» за 1.73 и Ф2 (-1.5) за 2.14. Ждём чего-то в духе 0:2 или 1:3.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Ним» — «Монако» 7 февраля 2021 года

«Монако» в 2021 году обходится без осечек — шесть побед из шести возможных, вот уже в семи играх кряду забивают не меньше двух мячей. «Ним», напротив, пропускает чаще всех в чемпионате Франции. Аж 47 голов за 23 тура. И на своём поле «крокодилы» ужасны — восемь поражений в десяти случаях, очки не набирали с сентября. ИТБ 2 гола монегасков выглядит крайне надёжно.

Ставка: ИТБ 2 гола «Монако» за 1.73.