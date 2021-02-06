«Бетис» — «Барселона». Прогноз: Лионель Месси, Гризманн и Дембеле перекроют привозы защиты

7 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Барселона». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 6.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Бетис» — «Барселона» 7 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Бетис» — «Барселона» 7 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.43, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.85. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.52.

«Бетис» — «Барселона»: анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Испании (7.02.2021)

Сезон в европейском футболе перевалил через середину: январь остался позади, в дело вступил февраль. В Испании разобрались с Суперкубком и четвертьфиналами Кубка Короля, а заодно добрались до второго круга национального первенства. На повестке дня 22-й тур Примеры.

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На воскресенье, 7 февраля, запланированы четыре матча. Самый поздний стартует в 23:00 мск в Севилье. «Бетис» на стадионе «Бенито Вильямарин» сразится с «Барселоной». И это, пожалуй, центральная игра всего тура, поскольку соперники в последнее время набрали солидный ход и заметно выправили положение.



Каталонцев раздирают скандалы и борьба за власть, однако непосредственно с результатами сейчас полный порядок. Единственной оплошностью за последние недели стало чувствительное поражение в финале Суперкубка Испании от «Атлетика» из Бильбао (2:3 ДВ). В остальном победы добываются исправно.



В Кубке Испании добрались до полуфинала, хоть и с огромными приключениями. Без Лионеля Месси в 1/8 финала с горем пополам дожали скромнейшую «Корнелью» в дополнительное время (2:0 ДВ), а уже после возвращения аргентинца оформили потрясающий камбэк в четвертьфинале с «Гранадой».

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Показывали классный футбол, исправно создавали моменты. А у соперника залетало практически всё. К 88-й минуте горели со счётом 0:2, но показали характер. Антуан Гризманн и Жорди Альба отличились дублями. Снова дополнительное время, 5:3. Говорить о каком-то везении не приходится.



Достаточно взглянуть на статистику — 36:7 по ударам, 20:4 по попаданиям в створ, 79:21 по проценту владения мячом и 18:0 по угловым. Умение выживать в таких ситуациях чертовски пригодится в оставшейся части сезона. А пока нужно переключаться на чемпионат Испании, где положение также выправилось.



Серия из пяти побед в Ла Лиге кряду позволила выйти на второе место в турнирной таблице. «Реал» отстаёт только по дополнительным показателям, «Севилья» тоже дышит в спину. Зато все остальные заметно отстали, так что финиш в зоне Лиги чемпионов вопросов не вызывает. После кошмарного начала сезона это уже кое-что.

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Судьба чемпионства остаётся в руках мадридского «Атлетико». Всё же 10 очков форы при одной игре в запасе — целая пропасть. Хотя у «матрасников» наметились проблемы с коронавирусом, так что в ближайших турах вполне вероятна осечка. Нужно только продолжать выигрывать, чтобы оказывать на лидера дополнительное давление.



И вроде бы «Барселоне» будет невероятно тяжело прийти в себя после 120 минут с «Гранадой», отнявших уйму сил и эмоций. Состав оказался близок к оптимальному, на восстановление имелось чуть больше трёх суток. А тут тяжелейший выезд, ведь «Бетис» на своём поле опасен в любом состоянии.



Надо сказать, что зелёно-белые сейчас хороши. Удачный отрезок (11 очков в пяти недавних турах Примеры) позволил подняться на седьмое место в турнирной таблице. Зона еврокубков совсем рядом, вся борьба впереди. Но есть пара нюансов. Первый — хозяева тоже играли накануне в Кубке Испании.

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Тоже пришлось отбегать дополнительное время, а потом ещё и пробить серию пенальти. В итоге всё же проиграли «Атлетику» (1:1, 1:4 пен), который отыгрался менее чем за минуту до истечения основного времени. Тут надо бы добавить, что встреча состоялась на сутки позже. То есть на восстановление было вообще 2,5 дня.



И второй момент — сине-гранатовые традиционно удивительно хороши на стадионе «Бенито Вильямарин». В Примере не проигрывали тут с 2008 года. С тех пор — шесть побед и три ничьи, причём в подавляющем большинстве случаев забивали по два-четыре мяча. А пропускает «Бетис» очень много.



В общем, преимущества в свежести у хозяев быть не должно, а яркое спасение в Кубке Короля наверняка придаст фавориту импульс. «Бетис», конечно, даст бой и просто так не сдастся, но выстоять будет сложно. Мы бы выбирали между Х2 + обе забьют за 1.75 и П2 с разницей в 1-2 мяча за 2.35. Свой гол подопечные Мануэля Пеллегрини наверняка найдут, оборона «Барсы» умудряется исправно привозить на ровном месте.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Барселона» 7 февраля 2021 года

«Барселона» набрала прекрасный ход, добыв пять побед подряд в чемпионате Испании. А накануне пробралась в полуфинал Кубка Короля, хотя проигрывала с разницей в два мяча к 88-й минуте. «Бетис» играл в Кубке на сутки позже, а с каталонцами на своём поле имеет очень слабую статистику. Гол хозяева наверняка найдут, но оборона у них слабая. Так что без очков подопечные Кумана не останутся.



Ставка: «Барселона» не проиграет + обе забьют за 1.75.