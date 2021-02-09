«Ювентус» — «Интер», «МЮ» — «Вест Хэм» и другие матчи 9 февраля: что смотреть сегодня

2021 год набирает обороты: январь уже позади, наступил февраль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на вторник, 9 февраля.

На что ставить в футболе 9 февраля

В английском футболе наступает время 1/8 финала Кубка страны. На вторник запланировано два матча. В 20:30 мск выяснять отношения начнут «Бёрнли» и «Борнмут». Хозяева — стабильный середняк АПЛ, гости покинули элитный дивизион по итогам минувшего сезона и сейчас идут шестыми в Чемпионшипе.

«Ювентус» — «Интер». Прогноз: Роналду сделает так, чтобы Конте вновь остался без трофея Домашнее поражение свело шансы «Интера» на выход в финал Кубка Италии практически к нулю.

Главное блюдо припасено на десерт. «Манчестер Юнайтед» против «Вест Хэма» на «Олд Траффорд», свисток арбитра раздастся в 22:30 мск. «Дьяволы» отстали от «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, а теперь сразятся с бьющейся за зону Лиги чемпионов командой Дэвида Мойеса. Джесси Лингард, правда, на поле не выйдет.



Топовая игра в Италии. В ответном поединке полуфинала Кубка страны сразятся «Ювентус» и «Интер», начало — в 22:45. В Милане туринцы победили со счётом 2:1, а Криштиану Роналду оформил дубль. Следовательно, подопечным Антонио Конте нужно забивать как минимум дважды.



В испанской Примере мадридский «Реал» наконец-то проведёт перенесённый матч первого тура против «Хетафе» (23:00). «Сливочные» с горем пополам обыграли «Уэску» и не отстали от «Барселоны», но кадровых потерь стало только больше. Тони Кроос дисквалифицирован, Одриосола травмирован.

«Йокерит» — «Северсталь». Прогноз: финны не оставят Андрею Разину шансов в Хельсинки У «Северстали» всего семь побед в основное время за 27 выездов и 80 пропущенных шайб.

Клубы РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона. На вторник запланированы несколько контрольных матчей: «Рубин» против «Нижнего Новгорода» (12:00), «Зенит» против сборной Иордании (16:00), «Уфа» против московского «Торпедо» (17:00) и «Локомотив» против «Краснодара-2» (18:30).



Три игры состоятся в Кубке Франции, там до решающих сражений ещё далеко. Пока добрались лишь до 1/32 финала. Выделяется разве что игра «Лиона» против «Аяччо» (23:00), который выступает во втором дивизионе национального первенства.

Матчи по хоккею для ставок 9 февраля

Два матча состоятся в КХЛ. В 19:00 мск «Авангард» в Балашихе начнёт выяснять отношения с худшим клубом лиги — рижским «Динамо». Полчаса спустя состоится вбрасывание в Хельсинки, там сойдутся местный «Йокерит» и «Северсталь» из Череповца.

В ВХЛ и МХЛ тоже играют. В НХЛ ранних встреч не предусмотрено, уже после полуночи состоится несколько неплохих поединков. «Вашингтон Кэпиталз» вновь сразится с «Филадельфией Флайерз» (3:00), «Тампа-Бэй Лайтнинг» навестит «Нэшвилл Предаторз» (4:00).

На что ещё ставить 9 февраля

Прежде всего, Australian Open. Первый ТБШ в сезоне стартовал в понедельник. Уже в ночь на 10 февраля несколько россиян проведут матчи второго круга. У мужчин Аслан Карацев сразится с Егором Герасимовым из Беларуси.



У женщин выбор солиднее: Дарья Касаткина померяется силами с Ариной Соболенко (тоже из Беларуси), а Анастасия Потапова сойдётся с Тимей Бабош из Венгрии. Кроме того, между собой сыграют две молодые россиянки. 23-летняя Вероника Кудерметова против 20-летней Варвары Грачёвой.



Также можно поставить на баскетбол, хотя тут выбор скромный. В Единой лиге ВТБ пройдёт лишь одна игра — «Парма» против «Калева» (17:30), который накануне сенсационно обыграл ЦСКА. В НБА ранних матчей нет.