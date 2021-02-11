Джокович — Фритц. Прогноз: хорошая тренировка для серба перед битвой с Раоничем

12 февраля Новак Джокович — Тейлор Фритц сыграют в матче третьего круга Australian Open. Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Джоковича. Ставки на победу серба принимаются с коэффициентом 1.02, успех американца оценён коэффициентом 14.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Джокович — Фритц 12 февраля 2021 года

Аналитики не уверены, что матч Новак Джокович — Тейлор Фритц получится упорным: ставки на тотал больше 28.0 гейма принимаются за 1.75, тотал меньше 28.0 гейма оценён коэффициентом 2.00. Поставить на тотал больше 3.5 сета можно за 3.10.

Анализ матча третьего круга Australian Open Новак Джокович — Тейлор Фритц (12.02.2021)

Если в первом же матче Открытого чемпионата Австралии лидер мирового рейтинга АТР обозначил очень серьёзные претензии на очередной трофей в Мельбурне, то соперник Джоковича по второму раунда Фрэнсис Тиафо смог доставить сербу серьёзные проблемы. Американец забрал один сет и добрался до тай-брейка в другой партии.

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В результате Ноле провёл на корте 156 минут, хотя в нужный момент собрался. Заключительную партию забрал без особых проблем. Теперь Новаку предстоит сыграть с другим американцем, стиль игры которого несколько схож с Тиафо — Тейлором Фритцем. 23-летний уроженец Сан-Диего также предпочитает силовой теннис, обладает мощной подачей и часто ходит к сетке.

Во втором круге соревнований он провёл пятисетовый поединок с «новым Иснером» мужского тенниса Рейлли Опелкой и сумел выиграть два тай-брейка, определившие исход поединка. Выяснение отношений длилось более четырёх часов, на двоих теннисисты наколотили 60 эйсов.

Фритц и Джокович встречались дважды, оба матча получились «однокалиточными» — 6:3, 6:0 и 6:4, 6:2. Разница в этих играх и предстоящем поединке в том, что прежде теннисисты пересекались на грунте — далеко не самом профильном покрытии американца. Теперь же спортсмены сойдутся на харде — стихии Тейлора.

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Специалисты снова невероятно верят в Новака, допуская что Фритц за три партии не сможет взять у серба даже 10 геймов — тотал больше (28) идёт за 1.75. Сомнительно, ведь Фритц значительно стабильнее того же Тиафо, стоит выше него в рейтинге. Даже в личных встречах он обыгрывает Фрэнсиса со счётом 2:1 (все три матча прошли именно на харде).

Тиафо забрал у Джоковича 19 геймов, Фритц должен забрать 10 — более чем посильная для него задача. Вряд ли пятисетовый матч скажется на физической готовности 23-летнего спортсмена, а учитывая 18 эйсов в матче с Опелкой, именно качественная игра на подаче должна обеспечить Фритцу немалое количество геймов.

Как уже отмечалось в предыдущем прогнозе на матч Джоковича, серб часто отличается тем, что взяв гейм начинает экономить силы и просто доводить сет до победы, просто удерживая свою подачу. Именно так Новак играл с Тиафо, такой же игровой стиль он может выбрать и во встрече с Фритцем.

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В случае победы над Тейлором сербский теннисист может встретиться с Милошем Раоничем, который славится своей подачей. Не исключено, что Новак намеренно будет несколько затягивать матч, чтобы в соревновательном режиме несколько привыкнуть к мощным подачам соперника.

Опять-таки, 10 геймов в трёх сетах — не заоблачный результат для 31-й ракетки мира, пусть и в матче с лучшим игроком мира. Потому проверим общий тотал по геймам.

Ставки на матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии Джокович — Фритц 12 февраля 2021 года

Наверняка Джоковичу по силам вынести Фритца в одну калитку, но делать это просто необязательно. Риск травмы, особенно после скомканного межсезонья, слишком велик, а потерять возможность завоевать очередной трофей на турнирах «Большого шлема» Джокович явно не хочет. Ждём спокойной победы фаворита — на классе, но без разгрома.

Прогноз: тотал больше 28 гейма за 1.75.