Анастасия Потапова — Серена Уильямс. Прогноз: россиянка даст бой стареющей легенде тенниса

Год назад Потапова проиграла Серене за час. В попытках отомстить Анастасия может замахнуться и на победу.

12 февраля Анастасия Потапова и Серена Уильямс сыграют в матче третьего круга Australian Open. Начало — не ранее 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Уильямс-младшую. Ставки на победу американки принимаются с коэффициентом 1.11, успех россиянки оценён коэффициентом 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Потапова — С. Уильямс 12 февраля 2021 года

Аналитики не уверены, что матч Анастасия Потапова — Серена Уильямс получится упорным: ставки на тотал больше 18.5 гейма принимаются за 1.86, тотал меньше 18.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Поставить на третий сет можно за 3.40.

Анализ матча третьего круга Australian Open Анастасия Потапова — Серена Уильямс (12.02.2021)

В очередной попытке повторить, казалось вечный, рекорд Маргарет Корт по победам на ТБШ Серена Уильямс приехала в Мельбурн. Невзирая на проблемы с плечом на турнире, предшествующем Australian Open, сам мэйджор американка начала более чем уверенно.

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Она затратила чуть более двух часов на две победы и проиграла лишь пять геймов. То есть обошлась малой кровью и сэкономила заметное количество сил. Справедливости ради, уровень оппозиции оказался не самым серьёзным — 6:1, 6:1 с немкой Лаурой Зигемунд и 6:3, 6:0 с Ниной Сточнович из Сербии.

Следующей «жертвой» Серены должна стать россиянка Анастасия Потапова. К сожалению для российских фанатов, шансов у молодой теннисистки на победу откровенном мало, но будет ли она обыграна в одну калитку, как Лаура Зигемунд и Нина Стоянович? Можно поспорить.

Да, совсем не в пользу Потаповой говорит предыдущая встреча с Сереной — ровно год назад на том же Открытом чемпионате Австралии россиянка была разгромлена со счётом 0:6, 3:6. Но не стоит забывать, что на тот момент Анастасии было всего 18 и встреча с Уильямс стала первым по-настоящему большим матчем в карьере.

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«В прошлом году я получила огромный опыт. Мне было действительно тяжело. Всегда сложно играть в первый раз, особенно с ней. Но сейчас я уже стала другой, более взрослой. Думаю, что у нас будет хороший матч. Я постараюсь сделать всё для победы. Или хотя бы чтобы показать свой максимум», — сказала Потапова перед предстоящем матчем. Хочется верить, что россиянка достаточно окрепла для того, чтобы дать серьёзный бой легенде мирового спорта.



Не молодеет и сама Уильямс — сейчас ей уже 38 и, кажется, текущий сезон может стать последним в карьере. Да, она продолжает выносить соперниц в среднем за час, но практика показывает, что по ходу турнира победы даются всё тяжелее и тяжелее. К тому же, экономить силы можно не только выигрывая игры «под ноль» — подача позволяет американке доводить сет до победы, просто сделав один брейк.

Как бы там ни было, не отметить прогресс Потаповой нельзя. В первом же круге юная россиянка удивительно легко обыграла 24-ю сеяную Элисон Риске (6:2, 6:1), а во втором была добыта победа над Тимей Бабош (6:2, 6:4). Такой уверенный старт не может не радовать не только саму теннисистку, но и всех российских фанатов.

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Безусловно, огромную роль в результате предстоящего матча сыграет психология, ведь многие из соперниц Серены проигрывают ещё до выхода на корт. Но, кажется, с каждым годом таких становится всё меньше — успехи последних сезонов Наоми Осаки и Бьянки Андрееску на US Open являются лишним тому подтверждением.

Вполне возможно, что не будет тушеваться и Потапова. Ждём в этом поединке серьёзной борьбы, при которой россиянка зацепит как минимум семь-восемь геймов. А если поймает кураж, сможет рассчитывать на большее.

Ставки на матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии Потапова — С. Уильямс 12 февраля 2021 года

Матч Потаповой и Серены обязан получиться интересным — слишком круто выступает российская теннисистка на старте Открытого чемпионата Австралии. Взять семь геймов за два сета у 39-летней американки юной и перспективной уроженке Саратова вполне по силам. Разгром прошлого года повториться не должен.

Прогноз: тотал больше 19 гейма за 2.00.