«Лестер» — «Ливерпуль», «Наполи» — «Ювентус» и другие матчи. Что смотреть 13 февраля

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Очередной спортивный день принесет нам множество событий для ставок. Рассказываем о самом главном в мире спорта 13 февраля.

На что ставить в футболе 13 февраля

Суббота и футбол – это синонимы. Как и всегда, в этот день матчей много. Особенно интересно будет в Англии, где пройдут два матча, которые могут прилично повлиять на общую картину в чемпионате. «Лестер» сыграет с «Ливерпулем», а «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм». Тот случай, когда за Жозе Моуринью будут болеть почти все! Иначе интрига может исчезнуть.

«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп на грани пропасти. Роджерс добьёт свой бывший клуб В матче с «Лестером» Юрген Клопп не сможет рассчитывать сразу на четырёх центральных защитников.

В Бундеслиге «Байер» сыграет с «Майнцем», а дортмундская «Боруссия» — с «Хоффенхаймом». Громкое противостояние в Серии А – «Наполи» примет «Ювентус». Важнейший матч для обеих команд. Сыграет сегодня и «Милан», Златан Ибрагимович и компания отправились в гости к «Специи».



В Испании лидер – «Атлетико» — играет на выезде с «Гранадой». «Барселона» принимает «Алавес», а «Севилья» — «Уэску». Во Франции «ПСЖ» дома сыграет с «Ниццей».

На что ставить в хоккее 13 февраля

Второй матч на Шведских хоккейных играх проведет сборная России. Сегодня «Красная машина» сыграет против хозяев этапа – сборной Швеции. Для любителей североамериканского хоккея 10 матчей в НХЛ.

На что ещё ставить 13 февраля

На ЧМ по биатлону пройдет женская спринтерская гонка. Надеемся на наших девушек, хотя шансов на медали немного.



В ночь на воскресенье матч 4-го круга AustralianOpenпроведет сенсация из России – Аслан Карацев. Наш теннисист сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Посмотрим, удастся ли Аслану пройти еще дальше. В женской части соревнований интересное противостояние – Арина Соболенко из Беларуси против Серены Уильямс.



В баскетбольной Единой лиге ВТБ интереснейший матч – ЦСКА против «Зенита». Учитывая множественные потери «армейцев», питерцы имеют все шансы победить, тем интереснее. Вечером и ночью 5 матчей НБА.



В волейболе очередные туры и в мужской, и в женской Суперлиге. У мужчин выделяем матч «Динамо» — «Факел», москвичи проиграли в чемпионате всего однажды, и это поражение им нанесли именно уренгойцы.



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: GlobalOffensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!