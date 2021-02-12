«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп на грани пропасти. Роджерс добьёт свой бывший клуб

В матче с «Лестером» Юрген Клопп не сможет рассчитывать сразу на четыре центральных защитников.

13 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу мерсисайдской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех хозяев оценён экспертами в 3.55. А ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль» 13 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лестер Сити» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Ливерпуль» (13.02.2021)

После чудовищного домашнего поражения от «Манчестер Сити» подопечных Юргена Клоппа ждёт очередной тяжелейший матч. «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Лестером». Шансов на чемпионство у мерсисайдцев уже маловато, но никаких проблем с мотивацией нет — команда по-прежнему может вылететь даже из топ-4.

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График невероятно плотный. Времени на восстановление нет, соперники сплошь крепкие и опасные. Всё это на фоне огромного количества травм и накопившейся усталости. А ведь уже 16 февраля предстоит старт в плей-офф Лиги чемпионов.

Команда Клоппа уже на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, сзади поджимают «Челси» и «Вест Хэм», при этом до идущего третьим «Лестера» три очка. Матч с «лисами» — суперважный с точки зрения не только турнирного положения, но и психологического настроя на остаток сезона.



Впрочем, и «Лестер» в этом сезоне абсолютно по делу так высоко стоит в таблице. К тому же, перед матчем с «Ливерпулем» в строй вернулся Джейми Варди, без которого в атаке наблюдались некоторые проблемы. Брендан Роджерс понимает, что момент для сражения с действующим чемпионом подобран идеально — уж слишком много проблем накопилось у «Ливерпуля».

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Невзирая на то, что последние два матча «Лестера» и «Ливерпуля» завершились разгромными победами команды Клоппа, ранее «лисы» регулярно доставляли проблемы более звёздному сопернику. Большую роль в успешных исходах играл и Варди, который забивал львиную долю голов своей команды.



Оборона «Ливерпуля» на протяжении всего сезона не выглядит идеальной — команда может пропустить и три, и четыре мяча. Так, в шести последних играх они неизменно пропускали минимум однажды. Теперь же к травмам центральных защитников прибавились и непонятные проблемы на позиции вратаря — сперва Алисон травмировался, а сразу же после возвращения допустил две кошмарные ошибки в игре с «Сити».



Учитывая, что «Лестер» проведёт матч на домашнем стадионе, а также тот факт, что подопечные Брендана Роджерса предпочитают играть на контратаках, шансы забить у них однозначно будут — вопрос в реализации. Не исключён и вариант с пенальти, которые щедро назначают в ворота соперников «лис».

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Анализируя матч, можно прийти к выводу — в гол «Лестера» верится даже сильнее, чем в забитый мяч «Ливерпуля». Тем не менее, у Клоппа всё же есть ряд исполнителей, которые могут соорудить взятие ворот практически в одиночку. Учитывая и то, что в девяти последних матчах из десяти они всё же забивали «Лестеру», напрашивается гол и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Ливерпуль» 13 февраля 2021 года

Слишком большое количество проблем у «Ливерпуля» и принципиальный характер матча явно не позволит действующему чемпиону Англии легко выиграть. В матче будет борьба и не исключено, что «Лестер» даже сможет зацепиться за очки. Проблем у красных многовато.

Ставка: обе забьют за 1.67 или «Лестер» не проиграет за 1.70.