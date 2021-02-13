Арина Соболенко — Серена Уильямс. Прогноз: гуляй, Беларусь! Американка отправится домой

Седьмая ракетка мира заставит делать Серену то, что она любит меньше всего — бегать.

14 февраля Арина Соболенко и Серена Уильямс сыграют в матче четвёртого круга Australian Open. Начало — не ранее 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом представительницу Беларуси. Ставки на победу Соболенко принимаются с коэффициентом 1.87, успех американки оценён коэффициентом 1.97.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Соболенко — С. Уильямс 14 февраля 2021 года

Аналитики считают, что матч Арина Соболенко — Серена Уильямс получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.66, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 2.14. Тотал больше 2.5 сета идёт за 2.45.

Анализ матча четвёртого круга Australian Open Арина Соболенко — Серена Уильямс (14.02.2021)

О том, что Серена Уильямс всеми силами пытается повторить рекорд Маргарет Корт по победам на ТБШ, уже несколько лет знает весь мир. Увы, 24-я победа на мэйджорах к ней пока так и не пришла. Кажется, не случится это и на кортах Открытого чемпионата Австралии.

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После непростого матча с россиянкой Анастасией Потаповой американке предстоит сыграть с намного более серьёзной соперницей — седьмой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. Удивительно, но теннисистки ещё ни разу не встречались на корте друг с другом.

Потапова доставила Серене невероятные проблемы, просто заставляя её двигаться. И если бы теннисистка из России лучше контролировала себя и не поплыла в решающий момент, Уильямс вполне могла бы отправиться домой. Однако череда ошибок привели к поражению на тай-брейке.

Теперь ждать помощи от соперницы смысла нет. Победить Соболенко без динамики практически невозможно — представительница Беларуси заставляет оппоненток очень много передвигаться по задней линии, а именно это меньше всего любит Уильямс-младшая.

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В том случае, если Серена будет допускать такое же количество ошибок, что и в матче с Потаповой, она проиграет Соболенко в одну калитку. Да, Арина сама может начать активно пробивать по аутам, однако на Australian Open-2021 она пока выступает более чем убедительно.

Потапова была обязана брать первый сет в матче с Сереной, однако всё испортила игра на подаче. Пять (!) двойных ошибок в одном гейме и 45% первой подачи — с такими показателями легенды спорта не обыгрываются. Когда же первый мяч у Анастасии всё же проходил, Уильямс испытывала проблемы.

У Соболенко абсолютно вся игра строится через мощь и напор, а подача — одна из главных её орудий. В матче второго раунда с Энн Ли у неё семь эйсов при 67 % попадания первым мячом. Уже этих цифр может хватить для победы над титулованной американкой.

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Радует и психологическая устойчивость, которую Арина демонстрирует на старте сезона — раньше она таким похвастать не могла. В матче с Сереной психология играет ключевой фактор — та же Потапова, как и множество других теннисисток, проигрывая американке первую партию, будто бы автоматически отдаёт и вторую.

Опыт Соболенко поможет ей не расклеиться даже в случае поражения в стартовом сете. На П1 дают близкий к двойке коэффициент, поэтому не будем мудрить. Хороший вариант.

Ставки на матч четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии Соболенко — С. Уильямс 14 февраля 2021 года

Думается, Серене меньше всего хочет сейчас встречаться с теннисистками типа Соболенко. В случае, если у Арины с первого же розыгрыша пойдёт игра, Уильямс-младшей будет очень и очень тяжело. Двигается американка тяжело, а с Соболенко без этого не обойтись. Потому шансы Уильямс выглядят так себе.

Прогноз: победа Арины Соболенко за 1.87.